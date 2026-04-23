Salussola, giornata di comunità a Vigellio per salutare l’arrivo della Primavera FOTO

Una giornata di comunità per celebrare l’arrivo della Primavera. È l’iniziativa messa in campo dai priori di Vigellio, in collaborazione con la parrocchia di San Bartolomeo, andata in scena dalle 9 alle 16.30 di sabato scorso, 18 aprile, negli spazi dell’oratorio della frazione di Salussola.

Per l'occasione, si è tenuto un ricco programma di eventi e appuntamenti, che ha visto la presenza di bancarelle di hobbistica e prodotti tipici, con la possibilità di girare con i pony per i più piccoli. Per l’occasione, si è potuto pranzare insieme grazie anche alla partecipazione dei giovani di Vigellio.