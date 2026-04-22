Cossato celebra il 25 Aprile, interventi e ricordi: ci sarà anche la Filarmonica

Anche nel comune di Cossato si celebrerà l’81° anniversario della Liberazione Nazionale. La cerimonia è in programma alle 10.30 di sabato 25 aprile in piazza Angiono.
Il programma prevede i saluti del sindaco Enrico Moggio, assieme al primo cittadino dei ragazzi Giorgia Bianchetto Buccia e il presidente dell’ANPI Cossato-Vallestrona Riccardo Ferro. È previsto anche un intervento di Martino Bidese, ricercatore storico.
Seguirà poi la deposizione di una corona d’alloro al monumento dedicato ai Caduti sulle note della Filarmonica Cossatese. In caso di maltempo, l’evento si terrà sotto i portici dei nuovi uffici comunali in piazza Tempia con conseguente spostamento in piazza E. Angiono per la deposizione della corona di alloro al monumento ai Caduti.