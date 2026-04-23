Scuola Pallavolo Biellese, doppia sfida importante in Serie C e D

Ultimi giri della stagione per la Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti: i campionati regionali entrano nel vivo e le nostre formazioni si giocano obiettivi opposti ma importanti.

Dopo aver conquistato la qualificazione ai playoff di Serie C, la Ilario Ormezzano Sai SPB si appresta ad averne un piccolo assaggino anticipato. La sfida contro il GS Pavic Volley è di alto livello e particolarmente sentita, per i tanti ex da ambo le parti e per i comuni obiettivi di alta classifica. Fischio d’inizio sabato alle 20.30 nella palestra di Romagnano Sesia, dove a dicembre si era già giocato un turno di Coppa Piemonte.

Reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque gare di Serie D, la M-AppHotel SPB vuole continuare a inseguire una salvezza che fino a due mesi fa sembrava impensabile. I ragazzi di coach Simone Marangio affrontano una lunghissima (2 ore) trasferta sulle colline alessandrine: primo servizio sabato alle 18 contro il Gavi Volley , ormai quasi certo della permanenza in categoria.

A presentare il match della prima squadra è il vice-allenatore Simone Nicolo: «Sabato sera troveremo un palazzetto rovente, il test perfetto per misurare la nostra tenuta in ottica-playoff. È vero che la classifica ci sorride, ma di sicuro a Romagnano non basterà limitarsi a fare il solito “compitino”. I nostri avversari sono reduci dallo scontro diretto vinto ad Acqui Terme, dove hanno mostrato una solidità e una mentalità invidiabili: sono esperti e completi in ogni reparto. Se vogliamo ripetere il risultato dell’andata, servirà un cambio di passo deciso. Dobbiamo entrare in campo pronti a lottare su ogni pallone, e a sudarci ogni singolo punto dal primo all’ultimo scambio».

Aggiunge lo schiacciatore Alessandro Sensi: «Quella che ci attende sabato è una partita importante, in casa della terza in classifica. Un campo difficile, una squadra molto preparata, un pubblico caloroso. Nelle ultime uscite noi abbiamo sempre raccolto il risultato pieno, pur senza eccellere nel gioco. Dobbiamo ammettere di non essere ancora al massimo della forma. Durante gli allenamenti però ci stiamo impegnando molto, il gruppo risponde bene e con notevole continuità. Sarà una sfida intensa e anche indicativa, perché ci permetterà di capire a che punto siamo davvero. Dovremo andare a Romagnano concentrati e solidi, con piena fiducia nel lavoro fatto e nei nostri mezzi».

Conclude il direttore sportivo Oscar Zaramella: «Per quanto concerne il match della Serie D , sappiamo che si tratterà dell’ennesima partita fondamentale. Probabilmente, stando agli ultimi risultati e ai vari incroci del calendario, è ancora più importante per le nostre speranze di salvezza. Il match successivo sarà in casa contro Verbania, seconda in classifica e in lotta per la promozione. All’andata Gavi aveva vinto al tie-break, ma contano solamente le ultime prestazioni. Affrontiamo la trasferta consapevoli della situazione. In Serie C invece sarà la prova generale del girone-playoff. Di sicuro andiamo a Romagnano per fare una grande performance, meglio di quanto fatto di recente contro squadre di bassa classifica. Siamo consci della loro ultima prestazione, un grande risultato ottenuto su un campo difficile. Hanno variato anche la formazione, le soluzioni non gli mancano: ci sfideranno con il coltello tra i denti ma fa parte del gioco. All’andata al Forum ottenemmo un bel risultato con una grande partita, sabato però troveremo un ambiente caldo in tutti i sensi. E meno male, perché ci proietta già nel clima che dovremo affrontare a maggio: ai playoff gli imprevisti sono tanti e quanto fatto rischia di venire annullato dalle gare secche. Non si possono fare calcoli».

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND ARANCIOBLU

Serie C

Sabato 25/4, ore 20.30. Palestra comunale di Romagnano Sesia (NO)

Erreesse GS Pavic Volley – ILARIO ORMEZZANO SAI SPB

Serie D

Sabato 25/4, ore 18. PalaGavi di Gavi (AL)

Gavi Volley Roquette – M-APPHOTEL SPB