Villa Salino festeggia 300 anni: a Cavaglià una giornata tra storia, arte e tradizione

Una giornata dedicata alla scoperta, alla cultura e alla condivisione per celebrare i 300 anni di Villa Salino. L’appuntamento è in programma domenica 26 aprile a Cavaglià, con una serie di iniziative distribuite nell’arco della giornata.

Si partirà alle ore 10 con la “Passeggiata nella storia”, proposta alla scoperta di alcuni gioielli cavagliesi a cura di Marcello Vallese, con partenza da Villa Salino. Alle ore 12 spazio al pic nic nei giardini della villa, con pranzo al sacco.

Dalle ore 15 sono previste ulteriori attività. In calendario il laboratorio con esposizione dell’acquerellista Paola Merlin: i partecipanti avranno a disposizione colori di vario tipo, pennelli e fogli per mettere alla prova le proprie capacità artistiche. Alla stessa ora Veronica Tonello guiderà invece un momento dedicato all’apprendimento dei balli risorgimentali.

Dalle ore 10 alle ore 18 sarà inoltre possibile visitare Villa Salino, che per l’occasione ospiterà la mostra “Il Santuario della Brughiera nei colori delle stagioni”.

L’iniziativa vede il coinvolgimento di Caballus – Associazione culturale Amici di Villa Salino ODV, del Comune di Cavaglià – Assessorato alla Cultura – e dei Trail Angels.