Castelletto Cervo celebra il 25 Aprile tra memoria e cultura

Anche Castelletto Cervo si prepara a celebrare la Festa della Liberazione con una serata dedicata alla memoria, alla riflessione e alla partecipazione della comunità.
L’appuntamento è fissato per giovedì 23 aprile, con un programma organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con ANPI Cossato Vallestrona.
Le celebrazioni prenderanno il via alle ore 20 presso il monumento antistante la scuola dell’infanzia della frazione Garella (Cantone Canova), dove si terranno il saluto delle autorità e la deposizione della corona, momento simbolico per ricordare i valori della Resistenza.
La serata proseguirà alle ore 21 nella sala consiliare del Comune con la proiezione del docu-film “Il patto della montagna”, realizzato da Manuele Cecconello e Maurizio Pellegrini. Alla proiezione sarà presente anche il regista Maurizio Pellegrini, che interverrà per approfondire i temi trattati nel film.