Legalità e prevenzione, i Carabinieri di Valle Mosso incontrano gli studenti del Gae Aulenti

Prosegue senza sosta l'impegno dell'Arma dei Carabinieri nella diffusione della cultura della legalità tra i giovanissimi. Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Valle Mosso di Valdilana hanno fatto visita agli studenti della sede di Valdilana-Mosso dell'Istituto di Istruzione Superiore "Gae Aulenti".

L’incontro ha visto la partecipazione attiva di circa 50 studenti frequentanti le classi prima, seconda e terza, che hanno accolto con estremo interesse il Comandante della Stazione, il Maresciallo Maggiore Rodolfo Marsella. Il cuore del dibattito si è concentrato sul contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Il Maresciallo Maggiore Marsella ha illustrato con chiarezza le novità normative introdotte dal cosiddetto "Decreto Caivano", soffermandosi in particolare sull'istituto

dell'ammonimento del Questore nei confronti dei minori, uno strumento fondamentale per intervenire tempestivamente prima che le condotte degenerino in reati più gravi.

Ampio spazio è stato dedicato alla prevenzione del consumo di sostanze stupefacenti. Oltre alle droghe "tradizionali", l'attenzione è stata posta sulle nuove e pericolose tipologie di droghe sintetiche, con un focus specifico sui rischi letali legati al Fentanyl. Non sono mancati i richiami al Codice della Strada, per sensibilizzare i ragazzi sulla responsabilità alla guida e sui pericoli derivanti dalla distrazione e dall'abuso di alcol, temi cruciali per la sicurezza di chi inizia a muoversi in autonomia.

Per rendere l'incontro ancora più concreto, ai presenti è stata distribuita una brochure informativa contenente il cosiddetto "Bullizzometro". Si tratta di un test di autovalutazione rapido e intuitivo, studiato per aiutare i ragazzi a identificare i segnali di violenza o prevaricazione (fisica o psicologica) che potrebbero manifestarsi all'interno delle loro cerchie relazionali, distinguendo ciò che è scherzo da ciò che è abuso.

L'iniziativa ha riscosso un grande successo: i ragazzi hanno interagito con numerose domande, dimostrando una spiccata sensibilità verso i temi trattati. L'incontro si è concluso con l'impegno reciproco a mantenere vivo il dialogo tra scuola e Istituzioni, confermando la Stazione Carabinieri come un presidio di prossimità non solo per la sicurezza, ma anche per la crescita educativa della comunità locale.