Tante cose da fare a Biella e nel Biellese il 4 e il 5 luglio

Sabato 4 luglio

- Sordevolo, Trofeo Giovanni Bracco

- Valdilana, “Tessere la Pace”

- Veglio, ore 18.00 Terrazza Osteria Scuola Comunale “Storie di Veglio: leggende e racconti delle nostre terre", spettacolo

- Pollone, ore 18 concerto di quintetto di ottoni e percussioni di Alessandria villa Felice Piacenza evento "Note per il FAI"

- Graglia, alle 21 concerto di pianoforte Aine Yokoama a soli 10 anni in via del Canale 3, Vita d'artista

- Ronco di Cossato, concerto in parrocchia di San Defendente BJC Big Band (Biella jazz company) ore 21

- Biella, cinema al chiostro di San Sebastiano

- Andorno, Locato in festa

- Campiglia, dalle 16 Giovanni Magnani e la sua Villa nella Bürsch Visita guidata speciale con rievocatori storici dell'associazione "Le Vie del Tempo"

- Oropa sotto le stelle: visita alla cupola illuminata e alla terrazza panoramica dalle 21

- Salussola, Arro Beer Festival

- Biella, BIELLA DANZA – GIOVANI IN SCENА Spettacolo e momento di incontro tra giovani danzatori, famiglie e città piazza Duomo, ore 21:15 a cura di ART'è DANZA ASD

- Sordevolo, anfiteatro, concerto Gassman e Four dalle 21,30 ingresso libero

- Sordevolo, “Sapori della Liguria”

- Biella, incontra i volontari della Protezione Civile di Biella presso il centro commerciale I Giardini dalle 9 alle 19

- Netro, il Gruppo Alpini di Netro celebra il 51° anniversario della Chiesetta Alpina della Bossola

- Oropa, via Santuario di Oropa 480 dalle 9,15 Escursione al Poggio Frassati

- Veglio, Festa d'Estate "Storie di Veglio" dalle 18

- Miagliano, anfiteatro Balfolk Musiche e danze dal mondo Amici della Lana dalle 21

- Graglia, “Dal Santuario di Graglia a Bagneri. Arte e paesaggio sui passi del pittore Crida”

- Rosazza, Incontro delle genti

- Oropa, dalle 15 Visita guidata al Sacro Monte di Oropa - Patrimonio UNESCO

- Graglia, teatro comunale, One shot duo live, dalle 21

- Lessona Summer Festival

- Strona Motor show, ore 15 benedizione, 15,30 parata 500 scorpioni e apertura percorso

- Valdengo, cena in bianco per 30° anniversario fondazione pro loco Valdengo

Domenica 5 luglio

- Mongrando, "Ma l'amore no", spettacolo Storie di Piazza ore ore 17 ecomuseo della lavorazione del Ferro

- Lessona Summer Festival

- Biella, ore 9,30 Global Clean Up ritrovo in via Italia 1 per celebrare la giornata mondiale del perdono

- Biella, cinema al chiostro di San Sebastiano

- BIELLA, Cittadellarte Fondazione Pistoletto dalle 16 Percorsi Sonori nella Rete Museale Biellese

- Zubiena, raduno Panda, 8,30 apertura iscrizioni ricordando Giovanni Scavazza

- Sostegno, Museo del Bramaterra, fraz. Casa del Bosco dalle 14,30 Laboratorio di intreccio con il salice

- Ailoche- Crevacuore, raduno auto e moto d'epoca, ritrovo in piazza dalle 8,30 alle 9,30 piazza Martiri

- Strona Motor show, ore 9 apertura percorso

- Campiglia Cervo dalle 14,30 Una passeggiata guidata a Campiglia Cervo dal Parco delle Cave in frazione Balma, per salire attraverso mulattiere e carrozzabili immerse nella fresca ombra dei boschi fino a Campiglia Cervo, per la visita al Museo della Società Operaia e al Museo delle Scuole Tecniche a Indirizzo Edile. Nella stessa giornata, a Campiglia si svolgerà il “Mercatino delle Siunere".

- Oropa, dalle 10 Passeggiate naturalistiche nella conca di Oropa e dalle 15; dalle 11 Visita guidata "Oropa e i suoi Tesori"

- Andorno, Locato in festa, Tour MTB Alta Valle Cervo, ritrovo alle 14

- Sordevolo, “Sapori della Liguria”

- Campiglia, passeggiata guidata alla scoperta del territorio e della sua storia.

- Sordevolo, Marathon Monte Mars.

- Sordevolo, gara in salita da Sordevolo al Rifugio Coda, con partenza fissata alle ore 7:00 dall’anfiteatro di Sordevolo. Il costo dell’iscrizione è fissato in 25 €. Percorso: circa 12 km con dislivello di 1650 metri.

- Veglio, Festa d'Estate, pranzo itinerante dalle 12

- Piedicavallo, Rifugio Rivetti, “Custodi della biodiversità d’alta quota”

MOSTRE

- A Pettinengo torna visitabile ogni domenica il museo curato da “Su Nuraghe”: dalla Madre dell'Ucciso di Francesco Ciusa agli ori biellesi, un viaggio tra Sardegna, Piemonte e popoli in cammino.

- "Petali e Ali", Cascina Emilia del Parco Burcina (Pollone, BI) visitabile tutte le domeniche fino al 26 luglio compreso, dalle ore 14:30 alle ore 18:30.

- Donato, presso la Biblioteca una mostra fotografica in memoria di Don Alberto De Toni. Rimarrà aperta nei giorni di martedì, dalle ore 15:30 alle ore 17:30, e sabato, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, con ingresso gratuito, dal 21 giugno al 29 agosto 2026. Vi sarà un'apertura straordinaria domenica 12 luglio 2026 alle ore 17:00

- Biella, mostra fotografica “Il gesto e l’istante” presso Opificiodellarte Via De Agostini 7C, Biella. La mostra sarà visitabile dal 27 giugno al 4 luglio 2026, tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 20.

- Sala, fino al 18 ottobre presso la Casa della Resistenza sarà esposta la mostra Ritrattə Partigiane. Il progetto nasce dall'esigenza di ricordare il passato di Resistenza e di costruzione dei diritti di donne straordinarie e troppo spesso dimenticate. Orari di visita: fino al 27 giugno, sabato dalle 15 alle 18; dal 5 luglio al 18 ottobre, domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 su appuntamento, contattando il numero 340 9687191 o scrivendo una mail a museoresistenzasala@gmail.com

- Valdilana, via Marconi 23, Chiara Camoni "Luccicanza. Di fiori e di filo, di pietra e di terra, di pelle e di radice". Apertura: Tutte le domeniche dal 24 maggio al 22 novembre Dalle ore 11 alle 17 Aperture straordinarie: martedì 2 giugno. Ad agosto aperto tutti i giorni. Ingresso gratuito ogni prima domenica del mese. Visite guidate: Domenica e festivi ore 11.15 e ore 15.30.

- Pettinengo, via Gian Battista Maggia 2 NEL BLU DIPINTO DI BLU mostra , VILLA PIAZZO, Tessuti tinti in guado e indaco dal mondo: ieri come oggi. Visitabile fino al 12 luglio, tutti i giorni ore 9 - 19

- Veglio, fino al 12 luglio, Veglio, fraz. Picco 6 MOSTRA "MEMORIES: VOLTI E RACCONTI DELLE FABBRICHE". Orari: Sabato su prenotazione. Domenica dalle 11.00 alle 18.00. Ingresso gratuito

- Biella, Spazio Cultura Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, via Garibaldi 14 fino al 19/07 Nord Ovest Naturae Photo Contest 7ª edizione - Mostra opere finaliste. Orari: da lunedì a venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 16 alle 17.30 - sabato e domenica dalle ore 16 alle 19.

- Biella, fino al 19 luglio al Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 22/24 e Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 29 "Selvatica - Arte e Natura in Festival 11ᵃ edizione"