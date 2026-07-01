Raduno Internazionale Fiat Panda del Biellese: appuntamento a sabato 11 luglio per la nona edizione

Anche quest’anno ritorna uno degli eventi più attesi per gli appassionati delle iconiche Fiat Panda: il Raduno Internazionale Fiat Panda del Biellese. L’evento, che si terrà nel pomeriggio di sabato 11 luglio 2026, è organizzato da ASD i Pandisti del Biellese e prevede un programma all’insegna della promozione territoriale. Si tratta della nona edizione di un Tour motoristico sulla Provincia di Biella, che sarà incentrato sulla valorizzazione della zona e delle eccellenze locali, sia paesaggistiche che culturali e gastronomiche.

Il ritrovo sarà alle 14.00 presso il Santuario di Graglia, in via Campiglie 1, Graglia (Biella). A seguito della benedizione delle auto sarà dato il via alla nona edizione del raduno. Ripercorrendo alcune tra le strade più iconiche e panoramiche del Biellese, alle 15.45 le Panda arriveranno nel comune di Sordevolo per la visita al Museo della Passione di Sordevolo, incentrato sulla storia di uno spettacolo che rappresenta il fulcro della comunità sordevolese fin dal 1816. Alle 17.30 è invece previsto l’arrivo al Caseificio Valle Elvo, presso il quale si terrà una visita guidata seguita dalla degustazione gratuita di formaggi tipici locali.

Alle 19.00 si rientrerà al punto di partenza del tour, dove il raduno si concluderà con una cena presso il Ristorante del Santuario di Graglia. La serata sarà un momento di condivisione e convivialità durante la quale si terranno anche le premiazioni Fiat Panda.

Il raduno è patrocinato da CSEN Comitato Provinciale di Biella, fatto che dimostra come l’evento ponga un accento sul territorio, lo sport, il benessere e il contatto con le persone. Sono infatti valori che il Comitato sportivo cerca di promuovere, sostenendo iniziative che incarnano questo spirito di condivisione e valorizzazione delle realtà locali.