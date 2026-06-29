Dal Santuario di Graglia a Bagneri, escursione sui passi del pittore Crida

Gli Amici di Bagneri e il Santuario di Graglia propongono, per sabato 4 luglio 2026, l’escursione “Dal Santuario di Graglia a Bagneri. Arte e paesaggio sui passi del pittore Crida”, una giornata tra cammino, arte e memoria del territorio.

L’iniziativa accompagnerà i partecipanti dal Santuario di Graglia a Bagneri, seguendo le tracce del pittore Paolo Giovanni Crida. Il percorso partirà dal museo a lui dedicato, all’interno del santuario, per raggiungere la chiesa di Bagneri, affrescata dall’artista, passando anche dalla sua baita e dai paesaggi che Crida ammirò e immortalò nei suoi quadri.

Il ritrovo è previsto alle 8.30 al Santuario di Graglia, con accoglienza alle 9 e visita al museo “Paolo Giovanni Crida”. Alle 10.30 prenderà il via l’escursione guidata a piedi, lunga 5,5 chilometri e percorribile in circa due ore. L’arrivo a Bagneri è previsto alle 12.30, dove sarà offerto un aperitivo; il pranzo sarà al sacco e libero.

Nel pomeriggio, alle 14, è in programma la visita alla chiesa con gli affreschi del Crida e all’Ecomuseo. Alle 16 inizierà il rientro a piedi con guida, lungo un tracciato di 4,5 chilometri, per una durata stimata di un’ora e 35 minuti. La conclusione della giornata è prevista per le 17.30.

La partecipazione è gratuita. L’iniziativa si svolge con il patrocinio dei Comuni di Graglia e Muzzano e dell’Unione Montana Valle Elvo, in collaborazione con l’Ecomuseo del Biellese, Valle Elvo e Serra Museo e la Rete Museale Biellese.