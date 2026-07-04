Bocce, 17 terne in gara a Pettinengo: vince la Valle Elvo

Sono state 17 le terne di categoria C che hanno partecipato alla gara notturna organizzata dalla società Ternenghese Ronchese a Pettinengo.

La prova si è conclusa giovedì scorso con il successo della Valle Elvo, formazione composta da Umberto Dellagaren, Sandro Dellagaren e Lorenzo Nicholas Diglaudi.

Secondo posto per Piatto Sport, con Galliano Marangon, Luigi Gabasio e Corrado Furlan. Terza posizione per Burcina, con Eliano Mazza, Pier Giorgio Rossetti e Paolo Mosca, e San Secondo Bennese, con Alessandro Bortolan, Daniele Farinone e Angelo Giupponi.

A dirigere gli incontri sono stati Amedeo Monteferrario e Paolo Carrera.