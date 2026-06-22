Essere la Pace, incontro a Valdilana: focus su ruolo della società civile e l’importanza delle comunità

Il comune di Valdilana, in collaborazione con le associazioni del territorio, organizza una giornata speciale dedicata alle storie, alle esperienze e alle energie di chi ogni giorno lavora per creare legami e aprire nuove strade.

La giornata, dal titolo “Essere la Pace”, si aprirà con “Passi di Pace”, al mercato coperto di Ponzone: sarà un cammino simbolico che accompagnerà la Tappa del Giro d’Italia per la Pace 2026 e l’accensione della lampada di San Francesco. Un gesto che unisce territori e persone nel segno della fraternità. Nel pomeriggio, al PalaGiletti, una tavola rotonda porterà al centro le grandi sfide del nostro tempo: la pace nei territori, il ruolo della società civile, l’importanza delle reti e delle comunità che scelgono di prendersi cura del futuro.

“Sarà anche un’occasione per incontrare comunità provenienti da diverse parti del mondo, ascoltare racconti, condividere culture e scoprire quanto l’incontro tra differenze possa diventare una ricchezza – spiegano dall’amministrazione comunale - Arte, musica, cibo e testimonianze accompagneranno una giornata fatta di partecipazione e vicinanza. Perché ogni comunità è un filo prezioso: insieme possiamo tessere una rete di pace”.

L’appuntamento è per la giornata del prossimo 4 luglio.