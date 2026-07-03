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CRONACA | 03 luglio 2026, 16:20

Giornata da “bollino rosso” per liti e minacce, a Biella aggredito un uomo

Raffica di interventi per i Carabinieri nei comuni di Andorno Micca, Biella, Candelo, Caprile, Gaglianico, Mongrando e Vigliano Biellese.

Giornata da “bollino rosso” per liti e minacce, a Biella aggredito un uomo (foto di repertorio)

Giornata da “bollino rosso” per liti e minacce, a Biella aggredito un uomo (foto di repertorio)

Liti dai toni accesi, minacce, persone in escandescenza, urla e financo aggressioni. Sono state numerose le richieste di intervento pervenute alle forze dell’ordine nella sola giornata di ieri, 2 luglio. 

Gli interventi si sono concentrati nei comuni di Andorno Micca, Biella, Candelo, Caprile, Gaglianico, Mongrando e Vigliano Biellese. 

In particolare, nel capoluogo di provincia, un uomo avrebbe riferito di esser stato aggredito da soggetti in via Lamarmora. All’arrivo dei Carabinieri, i presunti responsabili si erano già dileguati. 

Alla fine, la vittima è stata informata delle proprie facoltà di legge. Sono ora in corso gli accertamenti di rito per delineare i contorni della vicenda.

g. c.

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