Giornata da “bollino rosso” per liti e minacce, a Biella aggredito un uomo

Liti dai toni accesi, minacce, persone in escandescenza, urla e financo aggressioni. Sono state numerose le richieste di intervento pervenute alle forze dell’ordine nella sola giornata di ieri, 2 luglio.
Gli interventi si sono concentrati nei comuni di Andorno Micca, Biella, Candelo, Caprile, Gaglianico, Mongrando e Vigliano Biellese.
In particolare, nel capoluogo di provincia, un uomo avrebbe riferito di esser stato aggredito da soggetti in via Lamarmora. All’arrivo dei Carabinieri, i presunti responsabili si erano già dileguati.
Alla fine, la vittima è stata informata delle proprie facoltà di legge. Sono ora in corso gli accertamenti di rito per delineare i contorni della vicenda.