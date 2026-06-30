Trail e adrenalina: domenica la Monte Mars e torna la storica Sordevolo-Coda - Foto dell'edizione 2025

Domenica il territorio biellese e la Valle d'Aosta si uniscono nel segno del grande trail running. Due appuntamenti imperdibili accenderanno la passione degli sportivi: la spettacolare Monte Mars Marathon e la storica Sordevolo-Coda. Non si tratta solo di competizioni, ma di una vera e propria celebrazione delle nostre montagne, diventate ormai una bandiera d'eccellenza per gli amanti dell'outdoor e dei panorami mozzafiato.

Sordevolo-Coda: il vertical inserito nel Gran Prix e nel TTC

Un percorso di 12 Km e 1650 m di dislivello

Per chi ama le pendenze pure, torna la storica Sordevolo-Coda, una competizione di solo vertical che quest'anno vanta una vetrina di altissimo livello. La gara è infatti inserita ufficialmente nei prestigiosi circuiti del Gran Prix Vertical e del TTC (Trail Turismo CSen).

Il tracciato culmina al Rifugio Coda, meta leggendaria per l’escursionismo locale. La grande novità di quest'anno è la nuova gestione del rifugio, che ha già inaugurato la stagione nel migliore dei modi. I nuovi gestori sono pronti a braccia aperte per accogliere l'arrivo dei temerari del Vertical e per gestire il cruciale punto di ristoro della maratona.

Monte Mars Marathon: un viaggio sul tracciato del TOR

Un percorso di 43 km e 3.000 m di dislivello

La Monte Mars è una gara epica che parla la lingua della tradizione e del grande endurance, toccando anche un tratto del mitico Tor des Géants. Il percorso è un viaggio ad alta quota presidiato dai custodi della montagna:

- Rifugio Barma: tutto è pronto per accogliere il passaggio degli atleti, che da qui si prepareranno a rientrare nel Biellese, scollinando sotto l'imponente vetta del Camino.

- Rifugio Rosazza: nella splendida conca di Oropa, lo staff del rifugio è carico per fare il tifo e servire un ristoro degno di questo nome a tutti gli uomini e le donne che si cimenteranno nell'impresa.

Il Programma Ufficiale

DOMENICA 5 LUGLIO

- Ore 5:45: Ritrovo atleti (Sordevolo, zona anfiteatro "Giovanni Paolo II")

- Ore 6:15: Controllo materiali obbligatori

- Ore 7:00: Partenza ufficiale (Marathon Monte Mars e Sordevolo-Coda)

- Ore 12:00: Previsto arrivo del primo concorrente

- Ore 15:00: Inizio premiazioni

- Ore 18:00: Arrivo ultimo concorrente e chiusura manifestazione

Per informazioni contattare: 348 1318228 (Alberto) - 349 3639124 (Luigi)

Un'opportunità da vivere al massimo! Queste due gare offrono l'opportunità perfetta per vivere la montagna al massimo delle sue potenzialità. Che tu sia un atleta pronto a sfidare il cronometro o un appassionato desideroso di fare il tifo nei rifugi immerso nella natura incontaminata, domenica c'è un solo posto in cui dovrai presentarti.

Per iscriversi alla Marathon Monte Mars c'è tempo sino al 2 luglio mentre per la Sordevolo-Coda sino a domenica mattina.

Le nostre montagne vi aspettano!