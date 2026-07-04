Biella Motor Team, scatta l’ora della regolarità

La scuderia Biella Motor Team è pronta a schierare i propri equipaggi in occasione del Trofeo Giovanni Bracco, appuntamento molto atteso dedicato alla regolarità turistica per auto storiche e moderne.

La manifestazione, valida come seconda prova del Challenge Automobile Club Biella, entrerà nel vivo sabato 4 luglio con la partenza fissata alle 10.15 dalla suggestiva cornice dell'Anfiteatro di Sordevolo, località sulle Prealpi biellesi in cui i concorrenti faranno ritorno a partire dalle 15 per l'arrivo finale. Il percorso delineato dagli organizzatori si preannuncia particolarmente affascinante e tecnico, andando a toccare le strade del Cossatese, per poi salire verso Bielmonte e attraversare la Valle del Cervo.

Il sodalizio biellese si presenta al via con quattro equipaggi determinati a ben figurare nelle rispettive categorie. Tra le vetture storiche, riflettori puntati su Germano Pasqual e Andrea Sella, che saliranno a bordo della loro Fiat X1/9, pronti a confrontarsi con i cronometri sui passaggi più tecnici del tracciato. Sempre sul fronte delle storiche, non mancherà il fascino intramontabile della MG A portata in gara da Mario Decadenti e Lauretta Casotto, un equipaggio che unisce l'eleganza del mezzo alla precisione richiesta dalla disciplina.

Per quanto riguarda il comparto delle auto moderne, la Biella Motor Team risponde con due formazioni dalle caratteristiche molto differenti. Andrea Siro e Leonardo Siro cercheranno la massima agilità tra i pressostati al volante della loro Fiat Seicento Sporting in versione Schumacher. A completare il gruppo ci saranno Massimo Ruffino e Greta Porta, pronti a scaricare a terra tutta la potenza e la trazione integrale della loro Subaru Impreza WRX. C'è grande attesa per una giornata di sport che promette di regalare forti emozioni sia ai partecipanti che al pubblico lungo le strade della provincia.

A proposito di auto storiche, va ricordato che in gara al Rally Lana Storico che si concluso sabato 27 giugno con gli altri piloti e navigatori della Biella Motor Team c’era anche Ermanno Battaglin, navigatore di Dario Craveri nel Trofeo Autobianchi A112 Abarth. L’equipaggio ha portato alla fine la gara in settima posizione assoluta.