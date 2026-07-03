“Bello di mamma!” di Enrico Brignano, a Sordevolo una serata all’insegna di una comicità senza tempo FOTO

Comicità, riflessione sociale e ricordi condivisi. Questo in breve è stato lo spettacolo “Bello di mamma!” di Enrico Brignano, portato sul palcoscenico ieri sera, presso l’anfiteatro Giovanni Paolo II di Sordevolo. Il noto comico ha richiamato un pubblico numeroso, che lo ha accolto a gran voce, passando una serata all’insegna di risate e momenti di riflessione sociale. In conclusione dello show, l’entusiasmo si è coronato in una standing ovation generale.

Nel suo monologo, Brignano ha affrontato tematiche attuali, sfiorando i punti spinosi della società con un umorismo che ha saputo ammaliare il pubblico. “Un comico, per essere definito tale, deve rompere gli schemi”, una delle sue riflessioni più iconiche. Pur trattando temi attualmente scottanti per la nostra società, le sue parole hanno acceso la risata e il sorriso del pubblico. Dai suoi racconti personali ha pertanto costruito una narrazione che ha indotto alla riflessione, evidenziando le fragilità e le criticità della società con uno sguardo allo stesso tempo ironico e tenero.

Tra i passaggi chiave del monologo la sua esperienza e carriera, il ruolo del comico nella società di oggi, il politically correct, il contrasto generazionale segnato soprattutto dai Social Media e i ricordi di una generazione senza internet e telefono. Da qui il comico ha raccontato con uno sguardo affettuoso alcuni episodi della sua vita in famiglia, mettendo in evidenza la figura della madre Anna, a cui il titolo dello show è dedicato.

La serata, intervallata da momenti musicali, ha pertanto coinvolto i presenti, trasmettendo un’instancabile energia e comunicando una profonda gratitudine alla vita. Il suo sguardo ha messo in luce un’esistenza che, seppur scandita da un tempo che sta al passo con la società e le sue regole, è fatta di piccoli dettagli. Sulle note di una critica umoristica, Brignano si è quindi rivelato, tramite le sue parole e la sua interpretazione, in grado di dipingere un ritratto in cui ognuno si è potuto immedesimare.