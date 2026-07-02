Biella, prevenzione e sicurezza: la Protezione Civile incontra i cittadini

Proseguono le attività di informazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza promosse dal Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile della Città di Biella. Sabato 4 luglio, dalle 9 alle 19, sarà allestito un punto informativo nella galleria del Centro Commerciale I Giardini, in via Lamarmora, grazie alla collaborazione della direzione della struttura, che ha messo a disposizione uno spazio dedicato alla promozione della cultura della Protezione Civile e alla prevenzione dei rischi.

Durante la giornata, i volontari saranno a disposizione dei cittadini per illustrare le principali attività svolte dal Gruppo Comunale, presentare alcune delle attrezzature utilizzate negli interventi e distribuire materiale informativo sulle buone pratiche di Protezione Civile, con particolare attenzione ai rischi che interessano il territorio biellese.

L’iniziativa sarà anche un’occasione per conoscere più da vicino il Gruppo Comunale di Protezione Civile della Città di Biella, attualmente composto da circa 30 volontari, e per invitare chi fosse interessato a intraprendere un percorso di volontariato a visitare la sede di corso Rivetti, dove sarà possibile approfondire le modalità di adesione e le attività svolte a servizio della comunità.

«La Protezione Civile non interviene soltanto nei momenti di emergenza, ma svolge un ruolo fondamentale anche nella prevenzione e nell’informazione ai cittadini. Per questo iniziative come quella di sabato rappresentano un’occasione preziosa per avvicinare la popolazione al lavoro dei nostri volontari, che ogni giorno mettono competenza, tempo e passione al servizio della comunità. Ringrazio il Centro Commerciale I Giardini per la disponibilità dimostrata e tutti i volontari del Gruppo Comunale per il costante impegno a favore della città», dichiara Luca Castagnetti, assessore con delega alla Protezione Civile.

I volontari saranno inoltre disponibili a rispondere alle domande dei visitatori, raccontare la propria esperienza e illustrare i mezzi e le attrezzature in dotazione al Gruppo Comunale, contribuendo a diffondere una maggiore consapevolezza sui temi della prevenzione e della sicurezza del territorio.