Oropa, proseguono gli appuntamenti al Giardino Botanico con i Pollicini Verdi

Il programma di "Tutto intorno a un albero", sostenuto dal Bando EducAzione di Fondazione CR di Biella, a luglio nei sabati 4 e 11 alle 15:30 propone due nuovi laboratori.

Sabato 4 luglio ore 15:30 "Pollicini leggono... intorno a un albero", una lettura tematica per bambine e bambini dai 4 agli 8 anni, ci condurrà in un magico viaggio nella natura tra colori e osservazioni dal libro: Conosci il mondo.

Sabato 11 luglio ore 15:30 "Pollicini Verdi, chi vive sotto, sopra, attorno e grazie a un albero?", laboratorio naturalistico per bambine e bambini dai 6 ai 12 anni. Indaghiamo insieme e ricostruiamo questa ricca rete di organismi con un collage.

Riservato a max 10 partecipanti.

È in distribuzione il pieghevole con tutte le attività previste, anche disponibile in formato elettronico sul sito www.gboropa.it, dove è possibile trovare i riferimenti per informazioni e prenotazioni

Luglio al Giardino Botanico

Tradizionalmente il Giardino nei mesi di luglio e agosto rimane aperto tutti i giorni e lo sarà anche quest'anno ma potrebbe capitare dei giorni che, a causa della carenza di personale, gli orari possano cambiare.

Gli eventuali giorni di chiusura saranno segnalati attraverso le piattaforme social.

Visita guidata inclusa nel biglietto d'ingresso nei giorni festivi alle 11 e 15.30. Attenzione! Nelle giornate di pioggia il Giardino rimane chiuso.