“Il coraggio della tradizione" III edizione "Quando la creatività incontra i territori e la tradizione”

Terza edizione per il progetto “Il Coraggio della Tradizione”, che ormai si è consolidato in alcuni borghi montani del biellese orientale promuovendo e valorizzando territorio, realtà locali, amministrazioni e abitanti delle valli.

Pur mantenendo alcuni appuntamenti che ormai sono diventati iconici per il territorio, come “Il Grande Gioco” e rappresentazioni che rendono omaggio alla pediatra Maria Bonino, quest’anno il palinsesto estivo è stato rinnovato nel rispetto della sostenibilità, della tradizione e dell’inclusione.

Boschi, borghi, chiese, monumenti e la popolazione stessa saranno teatro di eventi “diffusi” che anche nel 2026 impreziosiranno l’estate di cultura, arte, valori e condivisione.

Dal 3 luglio e per tutto il mese, con alcuni appuntamenti collaterali a settembre e a dicembre, alcuni Comuni tornano a essere protagonisti, grazie alla rassegna della direttrice artistica Eleonora Frida Mino, che ha consolidato le collaborazioni con Fondazione Maria Bonino, Arsteatrando, Eduterra e Oasi Zegna. L’edizione 2026 vedrà anche delle new entry: la Compagnia 3001 (con l’artista Adriana Zamboni), gli attori Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci, l’attrice Roberta Triggiani (volto storico della Melevisione come strega Salamandra), i musicisti di Accademia Perosi grazie all’Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale e gli appuntamenti musicali con Leonardo Pecorella e Maria Isoldi.

L’edizione della rassegna 2026 alternerà la leggerezza di alcuni “must” come spettacoli teatrali tout public, ad appuntamenti di impegno civile, come lo spettacolo su Emanuela Loi, in occasione dell’anniversario della strage di via d’Amelio e la presentazione del Diario di Emanuela Loi, scritto e realizzato da Eleonora Frida Mino e Giulia Salza.

Tra le novità di questa estate spicca il debutto di “Carpano…in salsa piccante!” (con gli attori di ArsTeatrando), che chiude gli eventi off della V edizione del Festival Vermut & Bitter di Biella, uno dei nuovo partener della rassegna.

Tutti gli appuntamenti vogliono portare omaggio al territorio, valorizzandone le eccellenze e i protagonisti, come l’artista Daniele Basso, che ha realizzato l’immagine dell’iniziativa e Ruth Ripon, con i suoi quadri. Collabora alle iniziative Raffaella Tomellini, attrice, coprotagonista di alcune performance con Eleonora Frida Mino e autrice del nuovo spettacolo dedicato a Veglio.

“Ringrazio – commenta Eleonora Frida Mino - i Comuni e le realtà locali che condividono con me i valori di aggregazione e coesione della comunità territoriale; insieme diamo risalto ai piccoli borghi alpini, incentivando il turismo di prossimità. In particolare ringrazio chi ha voluto riconfermare la rassegna: Camandona, Bioglio, Callabiana, Pettinengo, Valdilana (Trivero-Vallemosso)e Veglio”.

Il Comune che ospita la maggior parte degli eventi è Camandona, il cui sindaco Giulia Botta dichiara: “Ospitare il cuore di questa rassegna significa dare voce alla nostra identità. Camandona crede fermamente nel potere della cultura diffusa: trasformare i nostri borghi e i nostri boschi in un palcoscenico a cielo aperto è il modo più bello per fare comunità, riscoprire le nostre radici e accogliere chi vuole innamorarsi di Camandona e del Biellese".

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, fino a esaurimento posti. Si allega programma completo. In caso di pioggia i social daranno comunicazione dei cambi di luogo.

Il progetto è realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella nell’ambito del bando CultuHub e al sostegno di Fondazione Crt.

Per informazioni sulle date e sul programma consultare il sito www.eleonorafridamino.com