"Sapori della Liguria" a Sordevolo: tre giorni di gusto, musica, sport e scoperta del territorio

Il 3, 4 e 5 luglio l'area dell'Anfiteatro di Sordevolo ospiterà l'evento “Sapori della Liguria”, l'appuntamento che porta nel Biellese i profumi e le tradizioni gastronomiche della Riviera grazie alla collaborazione con gli amici della Pro Loco di Camogli.

Per tre giorni sarà possibile gustare alcune delle specialità più amate della cucina ligure: dal tradizionale fritto alla bruschetta del marinaio, dalle trenette al pesto alle linguine ai frutti di mare, senza dimenticare i gamberoni e i celebri Camogliesi.

Venerdì 3 luglio

La manifestazione prenderà il via alle ore 19:00 con l'apertura dello stand gastronomico. A seguire, spazio alla musica e al divertimento con il gradito ritorno del GALILEO estivo, protagonista delle indimenticabili serate che hanno animato le estati sordevolesi dei primi anni Duemila.

Sabato 4 luglio

La giornata si aprirà all'insegna dei motori. Alle ore 10:00 l'Anfiteatro farà da suggestiva cornice alla partenza del Trofeo Giovanni Bracco, storica gara di regolarità riservata alle vetture d'epoca. Le auto faranno ritorno a Sordevolo nel pomeriggio, intorno alle ore 15:30, quando si svolgerà anche la cerimonia di premiazione.

Dalle ore 19:00 riaprirà lo stand gastronomico, accompagnato dalla musica della band VECCHI TEMPI. In serata, dalle ore 21:30, saliranno sul palco dell'Anfiteatro i gruppi GASSMAN e FOUR, che proporranno un coinvolgente repertorio di grandi successi e musica rock.

Domenica 5 luglio

La domenica sarà dedicata allo sport e alla montagna. Alle ore 7:00 prenderanno il via la prima edizione della Marathon Monte Mars e la dodicesima edizione della Sordevolo-Coda, appuntamento ormai consolidato per gli appassionati di corsa in montagna. La partenza, a differenza di quanto comunicato in precedenza, sarà pertanto unificata nello stesso orario.

Alle ore 12:00 sarà infine possibile concedersi un ultimo assaggio delle specialità liguri prima della chiusura della manifestazione.

Non è richiesta alcuna prenotazione per pranzi e cene. Tutti gli spettacoli e gli intrattenimenti sono a ingresso libero.

Un'occasione per scoprire Sordevolo

Il fine settimana rappresenta anche un'opportunità per visitare le numerose attrazioni che il paese offre, oltre agli appuntamenti del SORDEVOLO CONNESSIONE festival, che per tutta l'estate porterà sul palco dell'Anfiteatro artisti di rilievo nazionale.

Sarà possibile visitare il Museo della Passione e l'Archivio Lanifici Vercellone, situati a pochi minuti dall'Anfiteatro, con aperture straordinarie previste sabato 4 luglio dalle 16:30 alle 18:30 e domenica 5 luglio dalle 8:30 alle 11:30 e dalle 14:30 alle 18:30.

Per chi desidera immergersi nella bellezza del territorio, il consiglio è quello di passeggiare tra le vie del paese e i suoi caratteristici scorci. Raggiungendo il colle di San Grato, con un facile percorso di circa un'ora a piedi dall'Anfiteatro, si può ammirare uno splendido panorama sul Biellese. L'escursione può essere arricchita da una visita alla Casa Museo di Placido Castaldi, suggestiva baita appartenuta al celebre "Pittore della neve" (visite su prenotazione al numero 349 3244026).

Gli amanti dell'avventura potranno invece cimentarsi lungo la Via Ferrata dell'Infernone, spettacolare percorso attrezzato che si sviluppa accanto al torrente Elvo.

Numerosi sono inoltre i sentieri immersi nel verde che conducono alla scoperta della Valle Elvo, delle montagne biellesi e di luoghi di grande interesse naturalistico e culturale, tra cui la Trappa di Sordevolo.