BiellaDanza compie 20 anni: otto giorni di formazione, spettacoli ed eventi dal vivo FOTO e VIDEO

Dal 27 giugno al 4 luglio torna BiellaDanza, che nel 2026 celebra la ventesima edizione. La manifestazione, nata nel 2006 come progetto dedicato alla formazione e alla promozione della cultura della danza, è cresciuta negli anni fino a diventare uno degli appuntamenti più significativi del territorio biellese, capace di coinvolgere giovani danzatori, scuole, famiglie, professionisti, istituzioni e cittadini.

Il ventennale segna una nuova tappa per un percorso che ha accompagnato la crescita di centinaia di allievi, ospitando nel tempo insegnanti e artisti di prestigio e offrendo occasioni di studio, spettacolo e confronto a partecipanti provenienti da tutta Italia. L’edizione 2026 assume la forma di un festival diffuso, con otto giorni di eventi, una settimana di formazione intensiva, spettacoli gratuiti, iniziative urbane e progetti pensati per portare la danza anche fuori dagli spazi tradizionali.

L’apertura è in programma sabato 27 giugno, alle 17.30, in piazza Vittorio Veneto, con “In Urbana”, appuntamento inaugurale che porterà coreografie e performance nelle piazze e nelle vie della città. Dal 28 giugno al 4 luglio, invece, Opificiodellarte, in via De Agostini 7 a Biella, ospiterà lo stage BiellaDanza 2026, cuore formativo della manifestazione.

Il percorso sarà rivolto a bambini, ragazzi e giovani danzatori e sarà articolato in quattro classi: due livelli per bambini dai 9 agli 11 anni, un livello intermedio per ragazzi dai 12 ai 14 anni e un livello avanzato dai 15 anni. La proposta intende offrire una formazione mirata, adeguata all’età e alla preparazione degli allievi, attraverso il confronto con docenti di esperienza nazionale e internazionale.

Per la danza classica saranno presenti Giuseppe Della Monica, con una carriera presso Aterballetto, Teatro San Carlo di Napoli, Grand Théâtre de Bordeaux e Teatro Massimo di Palermo; Antonio Aguila, primo ballerino del Teatro Nuovo di Torino; Sonia De Cillis, danzatrice del Teatro alla Scala di Milano dal 1991 al 2013; e Luisella Cappa Verzone, docente presso Teatro Nuovo di Torino, Art’è Danza e Balletto di Siena. Per la danza modern interverranno Luciano Di Natale, danzatore, coreografo e docente attivo anche in Svizzera, e Sabrina Colombo, docente presso Art’è Danza. La danza contemporanea vedrà la partecipazione di Alessio Barbarossa, performer e docente presso Opus Ballet di Firenze e The Place di Londra, e Attila Ronai, danzatore della Hofesh Shechter Company. Lo stage comprenderà anche il corso di Riequilibrio Posturale per il Danzatore, tenuto dalla dottoressa Annamaria Salzano, docente del corso insegnanti del Teatro dell’Opera di Roma.

Uno degli elementi centrali dell’edizione 2026 sarà il programma serale in piazza Duomo, con quattro spettacoli gratuiti alle 21.15. Il palco allestito nel centro cittadino, grazie al sostegno del Comune di Biella, trasformerà uno dei luoghi più rappresentativi della città in un teatro a cielo aperto.

Martedì 30 giugno si terrà “Talenti in Luce”, vetrina dedicata ai giovani danzatori del territorio e realizzata con la collaborazione delle scuole biellesi. L’appuntamento nasce per valorizzare il lavoro quotidiano delle scuole e il percorso di tanti ragazzi che, pur non essendo diventati nomi noti, hanno raggiunto ottimi livelli artistici grazie ad anni di studio, disciplina e passione. Collaborano Studio Danza Insieme, M.O.B Dance Studio, Broadway Academy, Dance 4, Scarpette Rosse e Art’è Danza.

Mercoledì 1° luglio sarà la volta di “Transizioni”, spettacolo dedicato ai diversi linguaggi della danza, con le creazioni di Dam - Danza Arte e Movimento, Adriana Cava Dance Company e Art’è Danza. La serata proporrà un viaggio tra stili, estetiche e percorsi artistici differenti, mettendo in dialogo contemporaneo, contaminazione e tradizione.

Giovedì 2 luglio, sempre in piazza Duomo, è in programma “Swing: Radici e Riflessi”, a cura di Crazy Swing Hornet. Lo spettacolo, dedicato alle radici e all’evoluzione dello swing, avrà anche una dimensione partecipativa: nella seconda parte la pista si aprirà al pubblico, invitato a lasciarsi coinvolgere in un momento di ballo condiviso.

La chiusura è prevista sabato 4 luglio con “Giovani in Scena”, spettacolo finale dello stage. Sarà il momento in cui il lavoro svolto dagli allievi durante la settimana si trasformerà in esperienza performativa, con coreografie create appositamente per loro dai docenti.

Il programma del ventennale sarà arricchito da iniziative fotografiche e progetti diffusi. Domenica 28 giugno, alle 18, presso Opificiodellarte, sarà inaugurata la mostra “Il gesto e l’istante”, curata dal Fotoclub Biella. L’esposizione raccoglie una selezione di immagini nate dalle sessioni fotografiche realizzate con gli allievi di Opificiodellarte, cogliendo il movimento, l’espressione e i dettagli del gesto coreutico. La mostra resterà visitabile per tutta la durata di BiellaDanza 2026 ed è realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, nell’ambito del progetto Images 365 del bando CulturHub.

Nel centro cittadino prenderà forma anche “Una città che danza”, mostra fotografica diffusa nelle vetrine dei negozi. Il percorso espositivo raccoglierà gli scatti dei fotografi che negli anni hanno accompagnato BiellaDanza, contribuendo a costruirne la memoria visiva: Francovaly Ramella, Margherita Trevisan, Matteo Cerreia, Guido Galvani, Pier Giorgio Bassoli e Stefania Boggio Bozzo. Ogni vetrina ospiterà una fotografia accompagnata dal nome dell’autore e da una breve presentazione, creando un itinerario culturale nel centro di Biella.

Tra le iniziative speciali figura anche “Negozi Uniti per BiellaDanza”, progetto che coinvolge le attività commerciali del territorio. Per la ventesima edizione nasce un braccialetto simbolico, consegnato agli allievi delle scuole di danza biellesi come segno di appartenenza a una comunità unita da passione, impegno e valori. Durante la settimana della manifestazione, gli allievi che indosseranno il braccialetto e si presenteranno nei negozi aderenti, riconoscibili dalla vetrofania BiellaDanza 2026, potranno usufruire di agevolazioni e sconti dedicati. Le attività commerciali sono inoltre invitate ad allestire una vetrina ispirata al mondo della danza.

L’edizione 2026 conferma così il ruolo di BiellaDanza come progetto culturale ed educativo, capace di unire formazione, spettacolo, creatività e valorizzazione del territorio. La danza diventa strumento di crescita per i giovani, occasione di incontro per la comunità e linguaggio condiviso tra scuole, istituzioni, realtà culturali e attività cittadine.

“Quando è nata, BiellaDanza era un sogno. Oggi, dopo vent’anni, è diventata una comunità fatta di ragazzi, insegnanti, famiglie e professionisti che condividono la stessa passione. Vedere crescere generazioni di giovani danzatori è il risultato più prezioso di questo percorso e il motivo per cui continuiamo a guardare al futuro con entusiasmo”, dichiara la direzione della manifestazione.

BiellaDanza 2026 è realizzata con la direzione artistica di Claudia Squintone, project manager Eleonora Celano, coordinamento evento Rosy Brusaferro, coordinamento “Talenti in Luce” Francesca Boggio Bozzo, segreteria Elena Mosca ed Elisabetta Pozzato. L’iniziativa si svolge con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, nell’ambito del progetto “Opificium - La fucina dei talenti” del bando CulturHub, e con il sostegno della Fondazione CRT.

Un ringraziamento speciale a tutti gli sponsor che hanno sostenuto il percorso di Biella Danza.