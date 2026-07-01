Valle Cervo, ecco la passeggiata guidata con racconti di pietra e cave

All’interno degli eventi della Valle dell’Acqua il comune di Campiglia Cervo, che partecipa alla Rete Museale Biellese con il proprio Museo della Società Operaia di Mutuo Soccorso, propone una interessante passeggiata guidata all’interno del proprio territorio per scoprire le storie e le possibilità di lavoro locale dei secoli scorsi e delle conseguenze sulla storia e sulla vita sociale.

La passeggiata, con partenza alle 14.30, dal Parco delle Cave, in frazione Balma, condurrà attraverso mulattiere e carrozzabili immerse nella fresca ombra dei boschi fino a Campiglia Cervo per visitare il Museo della Società Operaia e il Museo delle Scuole Tecniche a Indirizzo Edile, due realtà che tanta importanza hanno avuto nello sviluppo della Valle del Cervo.

Raffaella Restelli, guida ambientale e naturalistica, racconterà le peculiarità ambientali che si incontreranno durante il cammino oltre alle notizie storiche riferite agli argomenti relativi al lavoro e socialità.

Nella stessa giornata, il paese capoluogo sarà particolarmente accogliente e vivace per il “Mercatino delle Siunere “ che oltre ad ospitare artigiani e hobbisti darà la possibilità di ascoltare musica e di ristorarsi. Il rientro per un percorso diverso ricondurrà alla frazione Balma prevedibilmente per le 18.30-19.

In caso di condizioni meteo avverse l’evento sarà rimandato a domenica 19 luglio. È indispensabile prenotarsi con messaggi whatsapp al numero 335.6003240, con posti limitati. L’evento è gratuito. Si consiglia un abbigliamento comodo e scarpe da trekking.