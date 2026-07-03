Angelico celebra la tradizione di Biella con l'inizio dei Saldi Estivi: dal 4 luglio sconti fino al 50% in tutti i negozi e online

Nato nel cuore del distretto tessile di Biella, Angelico porta la propria idea di eleganza e qualità in tutta Italia. Per tutta la durata della promozione sarà possibile acquistare capi selezionati a condizioni vantaggiose sia negli store della rete Angelico sia sullo shop online.

La promozione coinvolge un'ampia selezione di abbigliamento e accessori uomo e donna: abiti, giacche, camicie, pantaloni, polo, maglieria, capispalla leggeri e tanti altri articoli pensati per accompagnare la stagione estiva con stile.

I Saldi Estivi rappresentano il momento ideale per scegliere capi realizzati con materiali di qualità, come lino, cotone e tessuti naturali, approfittando di prezzi ancora più convenienti senza rinunciare all'eleganza che da sempre contraddistingue il marchio.

L'iniziativa è valida in tutti i punti vendita Angelico e contemporaneamente sullo store online, permettendo di vivere la stessa esperienza d'acquisto ovunque ci si trovi.

Per assicurarsi la migliore scelta di modelli, colori e taglie, è consigliabile approfittare dei primi giorni di promozione.

Dal 4 luglio, i Saldi Estivi Angelico ti aspettano con sconti fino al 50%: un'occasione per rinnovare il guardaroba con lo stile che nasce a Biella e veste tutta Italia.

SITO: https://angelico.it/

MAIL: customercare@angelico.it

INDIRIZZO: Via Cavour, 67 – Gaglianico (BI), 13894 / Via San Filippo, 5 – Biella (BI), 13900

TELEFONO: 015 2548801 (WEB) - 015 7013778 (Biella) - 015 2547319 (Gaglianico)

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