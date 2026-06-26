Marathon Monte Mars 2026: l'evento entra nel vivo a pochi giorni dal via

Mancano pochissimi giorni alla prima edizione della Marathon Monte Mars, l’attesissimo evento di trail running che domenica 5 luglio 2026 porterà gli appassionati della corsa in montagna a sfidarsi sui tecnici sentieri e sulle creste del Biellese.

Emergenza Caldo: Modifica Orari e Piano Idratazione

Vista l'eccezionale ondata di caldo che si prevede perdurerà per almeno le prossime due settimane, il comitato organizzatore della Marathon Monte Mars e della storica Sordevolo-Rifugio Coda, entrambe sotto l'egida CSEN Comitato Provinciale di Biella, ha preso importanti decisioni in via precauzionale:

Partenze Unificate: Entrambe le competizioni scatteranno simultaneamente alle ore 7:00.

Idratazione Consigliata: È vivamente raccomandato a tutti i concorrenti di partire con una scorta minima di almeno 1 litro d'acqua.

Piano Ristori Rinforzato: L'organizzazione è al lavoro per allestire e potenziare i 5 punti di ristoro ufficiali previsti lungo il percorso, fondamentali per l'approvvigionamento e la sicurezza dei runner.

Un Evento Storico per il Territorio

Organizzata da Alberto Monticone e Luigi Nicoletto, la Marathon Monte Mars rappresenta la primissima edizione di questa competizione sul territorio biellese. L'evento si svolgerà in concomitanza con la tradizionale "Sordevolo-Coda", condividendo una giornata epica di corsa in montagna. Entrambe le gare sono inserite nel circuito “Trail Turismo Csen”, a cui è possibile aderire gratuitamente tramite il sito ufficiale di CSEN Biella.

Il Programma Ufficiale

SABATO 4 LUGLIO

Ore 15:00: Apertura segreteria e consegna pettorali (Sordevolo, zona anfiteatro "Giovanni Paolo II")

Ore 18:00: Chiusura consegna pettorali

DOMENICA 5 LUGLIO

Ore 5:45: Ritrovo atleti (Sordevolo, zona anfiteatro "Giovanni Paolo II")

Ore 6:15: Controllo materiali obbligatori

Ore 7:00: Partenza ufficiale (Marathon Monte Mars e Sordevolo-Coda)

Ore 12:00: Previsto arrivo del primo concorrente

Ore 15:00: Inizio premiazioni

Ore 18:00: Arrivo ultimo concorrente e chiusura manifestazione

Per informazioni contattare: 348 1318228 (Alberto) - 349 3639124 (Luigi)