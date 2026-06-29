"Malamore, ma l'amore no", a Mongrando lo spettacolo teatrale

Domenica 5 luglio 2026, alle 17, l’Ecomuseo della lavorazione del ferro – Fucina Morino di Mongrando ospiterà lo spettacolo “Malamore, ma l’amore no”, proposto dall’associazione Storie di Piazza.

L’appuntamento si terrà in via Martiri della Libertà, a Mongrando. In scena i testi di Guido Ceronetti, con Noemi Garbo, Oriana Minicino e Luisa Trompetto. Scene e costumi sono di Laura Rossin, la regia è affidata a Manuela Tamietti, mentre Simone Giobellina cura il fonico.

Lo spettacolo rientra nelle iniziative promosse da Storie di Piazza, associazione di promozione sociale attiva nella valorizzazione del teatro e della narrazione nei luoghi del territorio. Il progetto è realizzato con il contributo di Regione Piemonte, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Fondazione CRT.