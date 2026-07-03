A Gaglianico si ricorda il genocidio di Srebrenica

L’11 luglio 2026 ricorre il 31esimo anniversario del genocidio di Srebrenica, avvenuto nel 1995 per mano delle forze militari serbo-bosniache e l'associazione culturale bosniaca odv di Biella ha organizzato per l'occasione un momento di riflessione.



Il programma prevede il ritrovo degli ospiti alle ore 18 in via Antonio Gramsci 79 a Gaglianico. Seguirà poi il corteo verso il Comune e la proiezione intorno alle 19 presso l'auditorium del film "Quo vadis Aida" di Jasmila Žbanić, candidato all’Oscar.



Tra gli ospiti saranno presenti il sindaco del Comune di Gaglianico Paolo Maggia, oltre a vari rappresentanti religiosi e la viceconsole della Bosnia erzegovina del consolato di Milano Interventi (relatori): Arijana Džogović – Vice console generale Bosnia Erzegovina; Roberta Biagiarelli – artista e attivista; Alija Salihović – presidente Dzemat Biella; Don Paolo Loro Milan – parroco di Gaglianico; Ilijas Es Saket – imam moschea Al Huda di Biella; Lama Paljin Tulku – presidente Forum delle religioni di Biella; Muamer Ef. Kozica – imam principale CIBI

Farà da moderatore Almir Salihović (presidente dell'associazione culturale Bosniaca).