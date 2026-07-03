“Borgh’n Folk” fa tappa a Candelo: musica corale tra storia e tradizioni popolari

Domenica 12 luglio 2026, alle 20.30, la Chiesa di Santa Maria Maggiore di Candelo ospiterà una tappa di “Borgh’n Folk”, progetto culturale promosso nell’ambito della rete nazionale Federcori – Federazione Cori Italiani Chorus Inside, nato per valorizzare i borghi storici attraverso la musica corale e la riscoperta delle tradizioni popolari.

La serata proporrà il percorso “Viaggio musicale dalle Cantigas medievali all’Ossola, dall’Irlanda alle vette alpine”, un itinerario sonoro tra epoche e territori: dalle antiche Cantigas de Santa Maria alle melodie delle vallate ossolane, dalle suggestioni irlandesi fino ai canti della tradizione alpina. A esibirsi saranno il Consort Vocale del Coro DESMÒS di Lesa, diretto dal maestro Salvatore Sciammetta, e il Coro Scricciolo di Cameri, guidato dal maestro Giuseppe Tosatti.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio della Regione Piemonte e della Città di Candelo, con la collaborazione di don Simone per le Parrocchie di Candelo, nell’ambito del progetto curato da Chorus Inside Piemonte e Federcori.

L’ingresso sarà libero e gratuito.