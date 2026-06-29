Alla Galleria Rosazza torna l’Incontro delle Genti: storia, musica e memoria in quota

In occasione della riapertura della SP 513, sabato 4 luglio alla Galleria Rosazza torna il tradizionale Incontro delle Genti, appuntamento presentato dal Centro Documentazione Alta Valle Cervo “La Bürsch”.

La giornata si aprirà alle 11 con la Santa Messa celebrata dal vescovo di Biella, monsignor Roberto Farinella, con la partecipazione del coro della Parrocchia di Vigliano-San Giuseppe.

Alle 15 si terrà l’incontro “Un po’ di storia… in quota”, con Danilo Craveia e Luca Forgnone, accompagnati dalla musica degli Acoustic Blend. Al centro del racconto ci saranno una strada, una galleria e una locanda: il tunnel di quasi 370 metri scavato nella roccia, le figure di Federico Rosazza e Giuseppe Maffei, e il cammino che unisce il santuario di San Giovanni Battista, venerato nella Bürsch, alla Madonna Nera di Oropa.

L’appuntamento torna dopo gli anni segnati dal Covid e dalla chiusura della strada, riportando in quota una tradizione legata alla devozione, al passaggio di viandanti, pellegrini ed escursionisti e alla memoria condivisa del territorio.