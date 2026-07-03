Il FAI apre Villa Magnani: musica e visite nel giardino storico di Campiglia Cervo

La musica incontra il patrimonio storico e paesaggistico del Biellese a Villa Magnani, a Campiglia Cervo, dove sabato 11 luglio è in programma un appuntamento del Ville in Musica Festival, organizzato in collaborazione con la Delegazione FAI di Biella.

L’iniziativa rappresenta una novità assoluta: per la prima volta il FAI di Biella aprirà al pubblico il giardino storico di Villa Magnani, progettato dai paesaggisti di Casa Savoia Marcellino e Giuseppe Roda. Un’occasione rara per visitare un luogo normalmente non accessibile, in cui il disegno del paesaggio farà da cornice alla terza edizione della rassegna “Il Legno che Canta”, ideata dall’Associazione Angelo Gilardino e dedicata alla memoria del Maestro Angelo Gilardino.

Il programma prenderà il via alle 16 con le visite accompagnate al parco, curate da Domenico Iacaruso. Alle 17.30 seguirà il concerto con Edoardo Tritto e Lala Marelli, protagonisti di un programma per chitarra, soprano e violoncello con musiche di Tosti, Schumann, Ponce e Villa-Lobos.

L’appuntamento si inserisce nel percorso di valorizzazione promosso dalla Delegazione FAI di Biella, che attraverso musica, giardini e dimore storiche invita a riscoprire il patrimonio del territorio con un’esperienza capace di unire ascolto, cultura e conoscenza dei luoghi del territorio.