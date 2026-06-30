Estate a Oropa, il programma del fine settimana dal 3 al 5 luglio

Fine settimana ricco di appuntamenti al Santuario di Oropa, con visite guidate, passeggiate naturalistiche e musica in programma da venerdì 3 a domenica 5 luglio.

Si parte venerdì 3 luglio, alle 21, nella Basilica Antica, con il concerto “Integrale delle sonate di Beethoven” – seconda parte. Protagonisti saranno Sergio Patria al violoncello ed Elena Ballario al pianoforte. L’ingresso è libero.

Sabato 4 luglio, alle 9.15, prenderà il via la prima escursione naturalistica dell’estate, da Oropa al Poggio-Frassati, in occasione dell’anniversario della salita al cielo di San Pier Giorgio Frassati. Il ritrovo è previsto al piazzale Busancano. Le passeggiate naturalistiche proseguiranno poi tutte le domeniche di luglio e agosto, alle 10 e alle 15, con itinerari brevi nella conca di Oropa. In calendario anche le escursioni del 18 luglio al Lago delle Bose e del 25 luglio al Rifugio Rosazza con aperitivo.

Sempre sabato 4 luglio, alle 15, è in programma la visita guidata al Sacro Monte di Oropa, parte del sito UNESCO “Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia”. Il percorso attraverserà le 12 cappelle, con apertura eccezionale al pubblico per ammirare statue di terracotta policroma e affreschi dedicati alla vita della Vergine Maria.

Alle 21 prenderà inoltre il via la rassegna “Visite guidate sotto le stelle”, proposta ogni sabato di luglio e agosto, escluso il 15 agosto. Il percorso serale porterà i partecipanti alla scoperta della Basilica Superiore, della terrazza esterna e della balconata interna, dove si trova il ciborio progettato da Gio Ponti.

Domenica 5 luglio, alle 11, chiuderà il programma del fine settimana la visita guidata “Oropa e i suoi tesori”, dedicata al Santuario, al Museo e agli Appartamenti Reali dei Savoia. Il ritrovo è fissato presso lo chalet davanti ai cancelli del Santuario.