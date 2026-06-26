Custodi della biodiversità d’alta quota: un’escursione tra divulgazione scientifica e Bioblitz al Rifugio Rivetti

Domenica 5 luglio le montagne biellesi ospiteranno una giornata interamente dedicata alla scoperta della biodiversità alpina, alla divulgazione scientifica e alla citizen science. L'iniziativa, organizzata dal DocBi e intitolata “Custodi della biodiversità d’alta quota”, accompagnerà i partecipanti in un'escursione naturalistica fino al Rifugio Rivetti, nel cuore delle Alpi Biellesi, per conoscere più da vicino gli ecosistemi montani e le specie che li abitano.

La giornata prenderà il via alle 8.30 con il ritrovo presso il Parco Ravere di Piedicavallo e la successiva salita al Rifugio Rivetti. Lungo il percorso saranno effettuate osservazioni naturalistiche per approfondire gli aspetti botanici, faunistici ed ecologici dell'ambiente alpino.

Dopo il pranzo al rifugio, si terrà la conferenza divulgativa “Custodi della biodiversità d’alta quota”, organizzata da DocBi Natura. L'incontro offrirà un'occasione per riflettere sul valore della biodiversità alpina, sugli effetti dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi di alta quota e sull'importanza del monitoraggio naturalistico per comprendere le variazioni nella distribuzione delle specie nel tempo.

Interverranno il biologo Matteo Negro ed Elisa Dal Cerè, membri del gruppo DocBi Natura, impegnati da anni nello studio, nel monitoraggio e nella divulgazione della biodiversità del territorio biellese. Saranno inoltre presenti le biologhe Nadia Rocco e Margherita Cattaneo dell'Ermlin Project, progetto dedicato alla conservazione dell'ermellino, per conoscere meglio un abitante piccolo ed elusivo delle nostre montagne. Attraverso la loro esperienza di ricerca e monitoraggio, le relatrici illustreranno le caratteristiche ecologiche di questa specie affascinante, le minacce che ne mettono a rischio la conservazione e le attività in corso per tutelarla.

Nel pomeriggio i partecipanti saranno protagonisti di un Bioblitz naturalistico, un'attività pratica di citizen science che consentirà di osservare, fotografare e segnalare le specie animali e vegetali presenti nei dintorni del Rifugio Rivetti attraverso la piattaforma iNaturalist. I dati raccolti contribuiranno al monitoraggio della biodiversità dell'area e alla conoscenza del patrimonio naturale delle montagne biellesi.

L'escursione è rivolta a persone allenate e abituate a frequentare l'ambiente montano. Il percorso prevede un dislivello di circa 1100 metri e un tempo di salita di 2,5-3 ore.

La partecipazione è subordinata alla prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni dell'escursione e del pranzo presso il Rifugio Rivetti è possibile contattare il numero 379 2856667.

In caso di condizioni meteo avverse l’evento verrà rimandato a data da destinarsi.