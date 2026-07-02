Pet therapy al centro estivo del Villaggio: i bambini incontrano Cloud e Zeus

Un pomeriggio speciale per i bambini del centro estivo della scuola primaria del Villaggio, che hanno partecipato a un'attività di pet therapy insieme ai cani Cloud e Zeus, guidati da un'addestratrice cinofila ENCI specializzata negli interventi assistiti con gli animali.

Attraverso il gioco e semplici esercizi, i bambini hanno potuto interagire con i due cani in un clima di serenità e collaborazione. Tra le attività proposte, Cloud ha coinvolto i piccoli in un divertente gioco: dopo aver recuperato la palla lanciata dai bambini, la depositava nel canestro e riceveva come premio un biscottino consegnato direttamente dai partecipanti.

«La presenza degli animali rappresenta un'importante opportunità educativa – dichiara l'assessore all’Istruzione Livia Caldesi–. Attraverso attività semplici e coinvolgenti, i bambini imparano il rispetto, l'empatia e la relazione con l'altro, sviluppando attenzione, fiducia e senso di responsabilità. Siamo felici di poter offrire ai nostri centri estivi esperienze di qualità che uniscono divertimento e crescita personale.»

L'iniziativa è stata accolta con entusiasmo dai bambini, che hanno vissuto un'esperienza ricca di emozioni e di insegnamenti, confermando il valore educativo delle attività assistite con gli animali.