A "R...Estate a San Nicola" il Trio Hexachordum FOTO

Si è svolto martedì 30 giugno 2026, alle ore 21.00, presso la chiesa di San Nicola da Tolentino (Costa del Vernato 24), il sesto appuntamento della rassegna "R...Estate a San Nicola", promossa dall'Associazione Amici di San Nicola ETS.



La serata è stata introdotta dalla presidente dell'Associazione, Eleonora Battaglia, che ha rivolto un caloroso saluto al pubblico presente, ringraziando la Fondazione CRB per il sostegno offerto attraverso il Bando Eventi, contributo che ha reso possibile la realizzazione della rassegna estiva. Le offerte raccolte durante la rassegna contribuiranno al restauro interno della chiesa.

Protagonista della serata è stato il Trio Hexachordum, formato da Silvia Capra, Guido Antoniotti e Roberto Marazzato, musicisti accomunati da una consolidata esperienza nel repertorio della musica antica. Ad arricchire il concerto è stata la voce narrante di Monica Donini, che ha proposto una selezione di poesie di Rabindranath Tagore, creando un intenso dialogo tra parola e musica.



Il programma ha accompagnato il pubblico in un affascinante viaggio nell'Europa dei secoli XVII e XVIII, con pagine di Henry Purcell, Girolamo Frescobaldi, Giovanni Legrenzi, Johannes Schenk, Bernardo Pasquini Bellinzani, Andrea Falconieri, Evaristo Felice Dall'Abaco, Marin Marais, Georg Friedrich Haendel, John Eccles e Georg Philipp Telemann. L'ensemble ha proposto sia composizioni concepite per flauto, viola da gamba e basso continuo, sia trascrizioni di brani coevi adattati al proprio organico, coniugando il rigore della prassi esecutiva storica con una lettura interpretativa di grande immediatezza espressiva.

Le letture tratte dalle opere di Tagore hanno costituito il filo conduttore della serata, offrendo al pubblico brevi e profonde riflessioni sul tema della luce, simbolo di speranza e rinascita, particolarmente significativo nel tempo presente. L'alternanza tra musica e poesia ha dato vita a un percorso artistico unitario e coinvolgente, molto apprezzato dagli spettatori.



Il caloroso consenso del pubblico, testimoniato dai lunghi applausi finali, ha confermato ancora una volta il valore culturale della rassegna "R...Estate a San Nicola", che continua a proporre appuntamenti di qualità artistica, valorizzando la suggestiva cornice della chiesa di San Nicola da Tolentino quale luogo di incontro, bellezza e condivisione.