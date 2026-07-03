Il violino e la passione per la musica, il 100 di Viola Turano alla maturità 2026

5 anni di studio intenso, affrontati con grande passione e conclusi con il massimo dei voti. Viola Turano, 19 anni, residente a Cossato, ha preso 100 all'esame di maturità, tenuto al Liceo Musicale di Novara, coronando un cammino intriso di studio, sacrifici ed emozioni.

“Sono molto soddisfatta – racconta – Non era un risultato scontato, anche se sono arrivata all'esame con il massimo dei crediti. Un po' di ansia c'era, soprattutto all'inizio del colloquio orale, ma alla fine è andato tutto per il meglio”.

Tra le prove che ricorda con maggiore intensità c'è la seconda prova, particolarmente articolata. La prima parte prevedeva sei ore dedicate a teoria, analisi e composizione musicale (la cosiddetta TAC) mentre la seconda consisteva nell'esecuzione del proprio strumento. La giovane ha scelto il violino, interpretando un concerto del compositore Georg Philipp Telemann: “Il periodo barocco mi ha sempre affascinata – confida - Con la mia insegnante abbiamo sempre provato brani di questo tipo e sono stata felice di poterlo portare all'esame”.

Parallelamente agli studi, Viola Turano ha coltivato anche un'altra grande passione: la danza. Nei prossimi giorni, infatti, sarà impegnata anche a Rimini per i Campionati Italiani: un ulteriore banco di prova da affrontare con profonda determinazione.

Guardando al futuro, però, la musica non sarà al centro del suo percorso universitario. “Dopo 5 anni così intensi sento il bisogno di prendermi una pausa – riporta - Vorrei iscrivermi a Psicologia, un ambito di studio che mi interessa molto. Ma la musica farà sempre parte della mia vita”.