A Biella va in scena il Trofeo Giovanni Bracco 2026

Con la pubblicazione dell'elenco iscritti (disponibile nella pagina Facebook della Scuderia) è ormai tutto pronto per il "Trofeo Giovanni Bracco", gara di Regolarità Turistica organizzata dalla Scuderia Giovanni Bracco, che si corre questo fine settimana (sabato 4 luglio) a Biella.

Gli equipaggi sono 63, la maggior parte dei quali gareggeranno alla guida di vetture storiche; seguiranno le vetture moderne e poi il gruppo di vetture del Giro Turistico, che affronteranno lo stesso percorso della gara senza però alcun rilievo cronometrico.

Questo pomeriggio, nella sede di Biella di 45 Classic Garage (via Macallé 45), si terrà la prima sessione delle verifiche pre-gara; mentre la seconda sarà domani mattina, dalle 7 alle 9. Poi staff organizzativo e concorrenti si sposteranno all'Anfiteatro di Sordevolo dove, alle 10.15, verrà dato il via alla gara.

Il primo dei due settori della gara porterà tutti i partecipanti a Bielmonte, dopo aver affrontato le prove di Sandigliano, Candelo, Fangazio e Flecchia (con un controllo a timbro a Ponzone). Il primo concorrente arriverà “Al Maneggio” del secondo piazzale di Bielmonte, dove è prevista la sosta per il pranzo, alle 13,40; lì inizierà il secondo settore che, dopo aver affrontato le prove Vallecervo e La Valle (e il controllo timbro di Biella, alla Gelateria "Mag" di via Bertodano) riporterà i concorrenti all'Anfiteatro di Sordevolo per l'arrivo che, per il primo concorrente, è previsto alle 15.40.

A seguire le premiazioni e la conclusione dell'evento. In totale i partecipanti percorreranno 130 chilometri e affronteranno 32 prove cronometrate, Va ancora ricordato che il Trofeo Giovanni Bracco è la seconda prova della stagione 2026 del Challenge di Regolarità Turistica organizzato da ACI Biella.