Passeggiata guidata con racconti di pietra e di cave, di scalpellini e di avventure dentro e oltre la Bürsch

All’interno del programma degli eventi della Valle dell’Acqua, il Comune di Campiglia Cervo, che partecipa alla Rete Museale Biellese con il Museo della Società Operaia di Mutuo Soccorso, propone una passeggiata guidata alla scoperta del territorio e della sua storia.

L’iniziativa offrirà l’occasione di ripercorrere le antiche vie del lavoro locale e di approfondire le trasformazioni sociali ed economiche che hanno interessato la valle nei secoli scorsi.

La passeggiata, con partenza alle ore 14.30 dal Parco delle Cave in frazione Balma, si snoderà lungo mulattiere e carrozzabili immerse nei boschi fino a Campiglia Cervo, dove è prevista la visita al Museo della Società Operaia e al Museo delle Scuole Tecniche a Indirizzo Edile, due realtà fondamentali per lo sviluppo della Valle del Cervo.

Durante il percorso, la guida ambientale e naturalistica Raffaella Restelli accompagnerà i partecipanti illustrando le caratteristiche ambientali del territorio e approfondendo gli aspetti storici legati al lavoro e alla vita sociale.

Nella stessa giornata il capoluogo sarà animato dal “Mercatino delle Siunere”, con la presenza di artigiani e hobbisti, musica e punti ristoro.

Il rientro, lungo un itinerario alternativo, è previsto tra le 18.30 e le 19 sempre alla frazione Balma.

In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a domenica 19 luglio. La partecipazione è gratuita ma con prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al numero 335 600 3240, con posti limitati. Si consiglia abbigliamento comodo e scarpe da trekking.