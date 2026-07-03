Arro brinda all'estate: torna la Beer Fest con due serate di musica, birra e sapori da non perdere FOTO

L'estate entra nel vivo ad Arro con il ritorno della Beer Fest, pronta ad animare il paese nelle serate di oggi venerdì 3 e domani sabato 4 luglio. L'evento promette un mix di buona musica, ottima birra e specialità gastronomiche, per un weekend all'insegna del divertimento e della convivialità.

Il programma prevede due appuntamenti musicali: questa sera, venerdì 3 luglio salirà in consolle DJ Pizza, mentre sabato 4 luglio sarà la volta di Ciuky, che accompagnerà il pubblico fino a tarda sera con la sua selezione musicale.

Ampia anche l'offerta gastronomica, con una ricca scelta di birre e cocktail, panini, arrosticini abruzzesi, patatine fritte e tante altre proposte per tutti i gusti.

L'ingresso è libero e l'invito è aperto a tutti: la Beer Fest di Arro si conferma uno degli appuntamenti estivi da segnare in agenda per chi desidera trascorrere due serate in allegria, tra musica, buon cibo e la voglia di stare insieme.