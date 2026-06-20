Biella Legno, colore e design per la casa: dal reparto vernici al nuovo showroom dedicato a serramenti e infissi FOTO

Biella Legno, colore e design per la casa: dal reparto vernici al nuovo showroom dedicato a serramenti e infissi

Da sempre punto di riferimento per chi cerca materiali e soluzioni per la casa, Biella Legno continua a investire nell'innovazione e nel servizio al cliente. Tra i reparti più apprezzati spicca quello dedicato alle vernici, affiancato oggi da un nuovo e moderno showroom dedicato a serramenti e infissi, pensato per offrire consulenze personalizzate e seguire ogni esigenza di ristrutturazione.

Verniciare senza scartavetrare? Con la linea Novecento è possibile.

Nel reparto vernici di Biella Legno trova spazio la linea Novecento, prodotta dalla biellese Gualtiero Meazza di Trivero, una gamma di prodotti all'acqua che unisce praticità, sostenibilità e risultati estetici di alto livello.

Si tratta di vernici ecologiche, inodori e dal ridotto impatto ambientale, particolarmente apprezzate per la loro facilità di utilizzo. Uno dei principali vantaggi? In molti casi è possibile rinnovare superfici e arredi senza dover ricorrere alla tradizionale scartavetratura: è sufficiente che il supporto sia ben pulito.

Una soluzione ideale per chi desidera dare nuova vita a mobili, complementi d'arredo e superfici della casa con un intervento semplice e veloce. Basti pensare a una vecchia sedia che, con pochi passaggi, può cambiare completamente aspetto e inserirsi perfettamente in un nuovo contesto abitativo.

La gamma comprende inoltre prodotti specifici anche per le piastrelle, offrendo così ulteriori possibilità di rinnovamento senza affrontare lavori invasivi. In sede sono presenti ben tre miscelatori, che consentono di personalizzare le tonalità e ottenere il colore desiderato. Un sistema pratico e versatile, supportato da una linea completa di prodotti pronti all'uso.

Un nuovo showroom dedicato a serramenti e infissi.

Dalla fine dello scorso anno Biella Legno ha inaugurato un nuovo reparto dedicato a serramenti e infissi, un vero e proprio "negozio nel negozio" pensato per garantire al cliente maggiore attenzione e una consulenza ancora più approfondita.

L'obiettivo è accompagnare chi sta ristrutturando o costruendo casa nella scelta delle soluzioni più adatte, dedicando il tempo necessario per valutare ogni dettaglio.

All'interno dello showroom è possibile scoprire un'ampia proposta di porte interne, porte d'ingresso, porte blindate e serramenti. Dalle linee più classiche ai modelli dal design contemporaneo, ogni soluzione può essere personalizzata in base ai gusti e alle esigenze del cliente. Non mancano inoltre opzioni intermedie e soluzioni studiate per ottimizzare gli spazi, un aspetto sempre più importante nelle abitazioni moderne.

Particolare attenzione è stata dedicata anche all'esperienza in showroom: grazie a video informativi e materiali espositivi, il cliente può approfondire caratteristiche tecniche, finiture e dettagli costruttivi dei diversi prodotti, comprendendone al meglio qualità e funzionalità.

Qualità italiana e servizio completo.

Biella Legno propone marchi italiani di riferimento come Fossati e Alias, realtà che si collocano in una fascia medio-alta del mercato e che rappresentano una garanzia in termini di qualità, design e durata nel tempo.

A fare la differenza è però soprattutto il servizio: dalla consulenza iniziale alla vendita, fino alla posa eseguita da operatori qualificati, il cliente viene seguito lungo tutto il percorso con un unico interlocutore di fiducia.

Una filosofia che da sempre contraddistingue Biella Legno e che oggi trova piena espressione nei suoi reparti specializzati: tutto ciò che serve per valorizzare, rinnovare e rendere più bella la propria casa, con competenza, professionalità e attenzione ai dettagli.

Biella Legno s.n.c.

Via Milano, 90/bis

13900 Biella

Tel. 0152522167

www.biellalegno.it