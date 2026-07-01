Netro, gli Alpini celebrano il 51° anniversario della Chiesetta della Bossola

Il Gruppo Alpini di Netro celebra il 51° anniversario della Chiesetta Alpina della Bossola. L’appuntamento è in programma sabato 4 luglio, in regione Bossola, con una mattinata dedicata al ricordo, alla partecipazione e alla tradizione alpina.
Il ritrovo è fissato alle 10.30 presso la chiesetta. Alla cerimonia prenderà parte anche la Banda Musicale di Netro, che accompagnerà i principali momenti della giornata. Alle 11 si terrà l’alzabandiera; a seguire, alle 11.30, la Santa Messa con la deposizione della corona al cippo dei caduti. Al termine della cerimonia è previsto un rinfresco.
La giornata proseguirà con il pranzo al ristorante del Santuario di Graglia.