Running, Marathon Monte Mars e Skyrunning Sordevolo-Coda: occhi puntati sui favoriti

Domenica 5 luglio partiranno da Sordevolo due gare di Trail Running che porteranno gli atleti partecipanti su un tracciato tra Valle Elvo, Valle d’Aosta e Valle Oropa: la Marathon Monte Mars e la Valle Elvo Skyrunning Sordevolo Coda. Entrambe presiedute da CSEN – Comitato Provinciale di Biella, fanno parte del circuito “Trail Turismo Csen”.

Le competizioni avranno inizio entrambe a Sordevolo alle 7.00 e proseguiranno fino al Rifugio Coda, meta della storica competizione Sordevolo Coda. La Marathon Monte Mars continuerà invece su un percorso che, toccando il lago Vargno, il monte Camino, il rifugio Rosazza, Oropa e il Poggio Frassati, li ricondurrà all’anfiteatro Giovanni Paolo II di Sordevolo.

Al momento risultano 102 iscritti alla Marathon Monte Mars, competizione che prevede 43 km e un dislivello positivo di 3.000 metri. Tra i favoriti della maschile Francesco Nicola (Climb Runners), Gazzetto Gabriele (Climb), Alfisi Enrico (Runcard), Matteo Dovana (Amron Team), Orsi Andrea (Gsa Valsesia) e Biglia Giulio (GS Splendor). Per la femminile Rosa Tania (Pont Saint-Martin), Locatelli Sonia (Runcard) e Robiolio Silvia (Climb Runners).

Tra i 39 iscritti della Valle Elvo Skyrunning, i favoriti sono invece Stefano Boario (Climb Runners), Emanuele Falla (Amron Team), Davide Bazzocchi (Climb Runners), Emanuele Coda (Pont-Saint-Martin), Giacomo Ubertalli (Pietro Micca) e Michele Mastrangelo (Avezzano). Per la femminile si distinguono Elisa Arvat (Point-Saint-Martin), Paola Beccaria (Amron Team) e Annalisa Diaferia (GSA Valsesia). Il percorso prevedrà come sempre 1.650 metri di dislivello positivo e 12 km di sviluppo.