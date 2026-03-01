Gli acquarelli di Bea di Vigliano in mostra

Si inaugura venerdì 6 marzo, alle 17, in Biblioteca, la mostra dedicata a Bea di Vigliano Biellese. Oltre una trentina di acquarelli ed alcuni dipinti a tecnica mista. La mostra proseguirà fino a martedì 31 marzo, negli orari della Biblioteca: da martedì a venerdì dalle 14.30 alle 18.

Bea di Vigliano, all'anagrafe Maria Beatrice Avogadro di Vigliano, nasce a Vercelli il 12 febbraio del 1920. Trascorre l'infanzia in diverse località in Italia, poi in Somalia ed in Croazia, dove inizia a dipingere, mantenendo viva la memoria della campagna piemontese durante tutta la vita. Parteciperà alla lotta per la liberazione dal fascismo e, finita la guerra, a Biella esporrà per la prima volta i suoi dipinti. Vicina al mondo artistico milanese, proseguirà con numerose mostre in località italiane e, con le ceramiche, alla Biennale di Venezia nel 1947. Fra Milano e la sua amata Bordighera continua la sua intensa vita artistica fino alla morte, nel 2022, a 102 anni.