Scuola Pallavolo Biellese, nuova sfida in esterna: prova a Torino

Impegno in trasferta per la prima squadra della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti.

La Ilario Ormezzano Sai SPB scenderà in campo a Torino – domenica alle 18.30 – contro il giovane Volley Parella, per provare ad allungare ancora la striscia di vittorie in Serie C.

Sabato alle 20.30, la M-AppHotel SPB affronterà invece un viaggio molto breve: la formazione di Serie D cercherà di fare punti contro la Pallavolo Santhià.

Il vice-allenatore Simone Nicolo presenta il match della prima squadra: «Quella di domenica è una trasferta insidiosa. La classifica di Parella non deve ingannare: affronteremo un gruppo giovane e organizzato, che sa stare bene in campo e dispone di individualità di livello. Per fare un esempio, all’andata il loro opposto ci aveva messo seriamente in difficoltà: dovremo essere molto attenti e arginare la sua efficacia offensiva. Il nostro imperativo? Imporre ritmo e identità di gioco fin dal primo scambio, non sono ammessi passi falsi. Scenderemo in campo per dare altra continuità alla nostra striscia positiva. La parola d’ordine è “concretezza”».

Aggiunge lo schiacciatore Pietro Stragiotti: «Durante la settimana ci siamo preparati con grande attenzione all’impegno di domenica, con il chiaro obiettivo di non sottovalutare l’avversario. Anche a Torino, saremo pronti a dare il massimo. Giochiamo in trasferta e, come è spesso accaduto in questa stagione, dovremo adeguarci a un campo che è poco affine alle condizioni in cui ci alleniamo e giochiamo solitamente. Siamo pronti».

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND ARANCIOBLU

Serie C

Domenica 8/3, ore 18.30 | Palestra S.E. “A. Manzoni” di Torino

Volley Parella Torino – ILARIO ORMEZZANO SAI SPB

Serie D

Sabato 7/3, ore 20.30 | Palestra comunale “A. Citta” di Santhià (VC)

Pallavolo Santhià Stamperia Alicese – M-APPHOTEL SPB

Under18 UISP

Domenica 8/3, ore 11 | Palestra S.M. “Villaggio Lamarmora” di Biella

AIAZZONE COSTRUZIONI SPB – Ascot Lasalliano Volley

Under17 - Final Four TST

Domenica 8/3, ore 10 | Palestra “C. Pavese” di Candelo (BI)

[Semifinale]: ENERCOM SPB – Pallavolo Altiora

Domenica 8/3, ore 15 | Palestra “C. Pavese” di Candelo (BI)

Eventuale Finale 1°/2° posto

Under13

Domenica 8/3, ore 15 | Palestra S.M. “Villaggio Lamarmora” di Biella

LANIFICIO DI SORDEVOLO SPB – Multimed Volley Vercelli