SPB - Il giovane Shapkin al raduno del Club Italia allargato

Il vivaio della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti può festeggiare un altro piccolo-grande traguardo.

Oleksii “Alex” SHAPKIN - classe 2010 che milita nelle formazioni arancioblù di Serie D e Under17 - è uno dei diciotto atleti piemontesi convocati dalla Fipav per il progetto “Club Italia allargato”. Il raduno e gli allenamenti si svolgeranno da lunedì 9 a mercoledì 11 marzo presso il Villaggio Azzurro di Novarello, la grande struttura di Granozzo con Monticello.

Il direttore sportivo Oscar ZARAMELLA ha così commentato la bella notizia:

«Come società siamo molto contenti per lui, senza dubbio questa è una buona occasione per emergere. Tutta la Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti - e io in particolar modo – ci teniamo a sottolineare ancora una volta l’ottimo lavoro che stiamo facendo con il nostro Settore Giovanile: le tre Final Four territoriali ottenute nelle categorie Under19, -17 e -15 non sono un caso. Alex è un atleta molto giovane, ma che sta facendo bene: riponiamo buone speranze per il suo futuro immediato, perché può crescere ulteriormente. Gioca da centrale, è di origini ucraine ma vive in Italia già da diversi anni, e frequenta l’Itis “Quintino Sella” di Biella. Questa convocazione rappresenta per lui un premio ma anche una sorta di passaggio, avendo già accumulato varie presenze con il Club Piemonte».



