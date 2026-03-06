 / SPORT

SPB - Il giovane Shapkin al raduno del Club Italia allargato

Zaramella: "Come società siamo molto contenti per lui"

Il vivaio della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti può festeggiare un altro piccolo-grande traguardo.

Oleksii “Alex” SHAPKIN - classe 2010 che milita nelle formazioni arancioblù di Serie D e Under17 - è uno dei diciotto atleti piemontesi convocati dalla Fipav per il progetto “Club Italia allargato”. Il raduno e gli allenamenti si svolgeranno da lunedì 9 a mercoledì 11 marzo presso il Villaggio Azzurro di Novarello, la grande struttura di Granozzo con Monticello. 

Il direttore sportivo Oscar ZARAMELLA ha così commentato la bella notizia:

«Come società siamo molto contenti per lui, senza dubbio questa è una buona occasione per emergere. Tutta la Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti - e io in particolar modo – ci teniamo a sottolineare ancora una volta l’ottimo lavoro che stiamo facendo con il nostro Settore Giovanile: le tre Final Four territoriali ottenute nelle categorie Under19, -17 e -15 non sono un caso. Alex è un atleta molto giovane, ma che sta facendo bene: riponiamo buone speranze per il suo futuro immediato, perché può crescere ulteriormente. Gioca da centrale, è di origini ucraine ma vive in Italia già da diversi anni, e frequenta l’Itis “Quintino Sella” di Biella. Questa convocazione rappresenta per lui un premio ma anche una sorta di passaggio, avendo già accumulato varie presenze con il Club Piemonte».


 

C.S. SPB Monteleone Trasporti, G. Ch.

