Da Padola fino a Clermont, ottimi risultati per Valdigne Triathlon

Nella splendida Padola (BL) si sono disputati, ancora una volta sulle nevi italiane, i Campionati Mondiali di Winter Triathlon e Winter Duathlon, con i colori azzurri, ottima gara nel Winter Triathlon sabato 28 febbraio, per Guglielmo Giuliano, 5° tra gli U23, per lui una gara positiva con una frazione di bike tra i migliori.

A Forlì domenica 1° marzo si è disputato il Duathlon Sprint, rientro alle gare per Laura Ceddia che ha conquistato il podio assoluto con un 3° posto che fa ben sperare in proiezione dei Campionati Italiani di Duathlon di Imola, al maschile bella gara di Davide Lampe che con tre frazioni positive ha concluso la sua prestazione al 12° posto assoluto (4°S1).

A Clermont (USA), tra le Everglades della Florida, ritorno alle gare anche per Costanza Antoniotti, che conquista l’argento nel Triathlon Sprint U25 bissato con l’argento anche nella Mixed 1+1 dopo aver concluso in testa la sua frazione.

Ora gli atleti di Valdigne Triathlon sono attesi ai prossimi appuntamenti sportivi con i Campionati Italiani di Duathlon Cross di Lovadina e il Duathlon Sprint di Circuito di Piacenza.