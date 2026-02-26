Il ricordo e la commemorazione dell'Eccidio di Salussola

Il comune di Salussola si appresta a celebrare l’ottantunesima commemorazione dell’Eccidio avvenuto tra l’8 e il 9 marzo 1945, uno degli episodi più tragici e significativi della Resistenza nel Biellese. In quei giorni ventuno partigiani della 109ª Brigata della XIIª Divisione Garibaldi furono catturati e torturati dalle milizie fasciste del 115° battaglione “Montebello”; venti di loro vennero poi fucilati. Il loro sacrificio continua a rappresentare un simbolo della lotta per la libertà e un monito per le generazioni presenti e future.

L’intero territorio biellese pagò un prezzo altissimo nella lotta di Liberazione, con 667 partigiani caduti. Per l’edizione 2026, l’organizzazione delle celebrazioni è curata direttamente dal Comune, che ha predisposto un programma di due iniziative commemorative rivolte alla cittadinanza. Le manifestazioni intendono mantenere viva la memoria storica, promuovere la partecipazione della comunità e riaffermare i valori di libertà, pace e giustizia che emergono da questa dolorosa pagina della nostra storia.

L’amministrazione comunale invita la popolazione a prendere parte agli appuntamenti previsti e a condividere un momento di riflessione collettiva, affinché il ricordo dell’Eccidio continui a essere un riferimento morale e civile per tutta la comunità. Il programma è visionabile in locandina.