Gare Matematiche del Mediterraneo, le medie di Biella Chiavazza sul podio della finale FOTO

In tutto sono 5 gli allievi che hanno partecipato all'evento tra elementari e medie di Chiavazza

Oggi venerdì 6 marzo, presso l'Istituto San Lorenzo e l'Istituto Maria Ausiliatrice di Novara si è tenuta la Finale d'area delle gare Matematiche del Mediterraneo alla quale hanno partecipato anche degli allievi dell'Ic Biella 2 delle scuole del quartiere di Chiavazza, tre delle medie e 2 delle elementari.
Gli alunni Federico Rama, Martino Magaraggia e Nahi Inass della Scuola Secondaria e le alunne Letizia Napolitano e Salmane Hiba della Primaria XXV Aprile, hanno affrontato con serietà e impegno le gare.
Entusiasti dalla scuola: "Siamo molto contenti - dicono le insegnanti che hanno accompagnato i ragazzi - nell'annunciare che Federico Rama si è classificato secondo per la categoria S1 (prima secondaria). Complimenti a tutti per l'impegno".

