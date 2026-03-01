Gifflenga, al via la 3° edizione di “Just The Woman I Am”: per l’8 marzo una camminata e corsa solidale

Per il terzo anno consecutivo, il comune di Gifflenga aderisce al programma Just The Woman I Am, confermando il proprio impegno a sostegno della ricerca universitaria sulla salute e sul cancro e nella promozione di corretti stili di vita. L’amministrazione comunale ha individuato, tra i sentieri già esistenti sul territorio, un percorso permanente dedicato di 5 chilometri, diventato negli anni un punto di riferimento per la comunità. L’obiettivo non è soltanto la raccolta fondi ma anche il coinvolgimento di tutte le fasce di età in un progetto continuativo di prevenzione, volto a contrastare le malattie croniche legate alla sedentarietà.



Il progetto è stato realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale di Biella, l’ASD Splendor 1922 e la Pro Loco Gifflenga, ed è partito con l’inaugurazione del percorso permanente “JTWIA On the Road” nel 2024. Il tracciato, interamente pianeggiante e privo di barriere architettoniche, è fruibile tutto l’anno. Si sviluppa lungo il marciapiede ciclopedonale e su strade bianche, attraversando i cantoni del paese e proseguendo tra risaie e frutteti, con una suggestiva vista sull’arco alpino e sul Monte Rosa.



Per l’edizione 2026, Gifflenga correrà e camminerà insieme domenica 8 marzo, con partenza alle 10. Il programma prevede una camminata non competitiva di 5 km, assieme ad una corsa non competitiva individuale da 5 o 10 km e una a coppie (staffetta 5+5 km). Il ritrovo è alle 9.30 presso il Salone polivalente “Gifflenga Village”. Iscrizione obbligatoria e partecipazione gratuita con offerta libera: le donazioni saranno interamente devolute alla ricerca universitaria. A seguire “pasta party” per tutti i partecipanti.



“Questa terza edizione rappresenta per Gifflenga non solo una conferma, ma il consolidamento di una rete istituzionale e sociale che lavora insieme per la salute, la prevenzione e la parità – sottolinea il sindaco Elisa Pollero - Il patrocinio della Provincia di Biella assume per noi un significato ancora più importante: quello di Gifflenga è infatti l’unico percorso permanente JTWIA attivo sull’intero territorio provinciale, un risultato che valorizza il lavoro svolto in questi anni. Inoltre, il sostegno della Consigliera di Parità della Provincia di Biella rafforza ulteriormente il messaggio dell’iniziativa, che unisce il supporto alla ricerca scientifica alla promozione concreta delle pari opportunità e dell’inclusione. Siamo anche particolarmente orgogliosi della partecipazione attiva dei Consorzi C.I.S.A.S. e Casa Orizzonti Nord Est, che saranno presenti con il proprio personale e con le famiglie. La loro adesione testimonia un impegno condiviso verso le persone più fragili e rende questa giornata un autentico momento di comunità”.

L’evento si inserisce inoltre nel Circuito delle Corse Solidali Biellesi: ai partecipanti verranno consegnati i passaporti del circuito e apposto il timbro ufficiale, a testimonianza di un percorso condiviso che unisce sport e solidarietà su scala provinciale. “L’8 marzo uniamo sport, solidarietà e promozione della parità di genere, dimostrando che anche un piccolo comune può dare continuità e forza a un’iniziativa di grande valore sociale e scientifico” conclude Pollero.