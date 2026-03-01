Sagliano Micca, torna il Risotto di Passobreve

Come da tradizione torna il mitico Risotto di Passobreve, piccola e caratteristica frazione di Sagliano Micca, immersa nel verde della Valle Cervo. L'appuntamento è per sabato prossimo, 7 marzo, dalle 12.30 alla Cort d’la Scola per le porzioni da asporto. Il consiglio è di portare con sé pentole e tegami. Sarà sicuramente un appuntamento segnato dalla convivialità, perfetto per stare insieme, gustare qualcosa di buono e tenere viva la tradizione.
