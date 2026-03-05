Rally Costa Brava, biellesi al via nella gara europea FOTO

Prende il via giovedì 5 marzo, per concludersi sabato 7, la 74ª edizione del Rally Storico Costa Brava, gara valida per il Campionato Europeo Rally Storici.
La competizione, con partenza e arrivo dalla città di Girona, prevede 13 prove speciali per un totale di 157 km cronometrati. Sono 70 gli iscritti alla gara europea, mentre il numero complessivo delle vetture, considerando tutte le categorie, supera le 200 unità.
Per la scuderia Rally & Co sarà al via con il numero 9 l’equipaggio composto da Marco Bertinotti, navigato dalla moglie Barbara Ravelli, a bordo di una Porsche 911. Ravelli aveva già maturato l'esperienza di navigatrice, al fianco del padre Lamberto.
Saranno due i navigatori al via per la scuderia biellese: la giovane Alyssa Anziliero detterà le note a Luigi Orestano sulla Porsche 911 numero 48, mentre Carmelo Cappello affiancherà Bruno Perrone a bordo della Peugeot 205 GTI numero 61.