Basket serie C il Teens in Liguria a Chiavari

Gli arancioblu di Biella sabato scendono a Chiavari per affrontare una delle formazioni più forti dell’intero campionato: l’ Aurora Basket Chiavari. I lanieri però scendono forti del terzo posto in classifica e con l’orgoglio puramente di chi sa di che pasta è fatto. La voglia di far bene e di proseguire il cammino là in altissimo in classifica, sarà lo stimolo principale per la compagine laniera, che sicuramente vorrà portare a casa i due punti anche se contro una squadra in piena forma e solida come quella ligure.
Palla a due alle ore 20:30 per Aurora Basket Chiavari VS TEENS BASKET BIELLA.

c.s.teens basket biella, s.zo.

