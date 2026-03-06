Gli arancioblu di Biella sabato scendono a Chiavari per affrontare una delle formazioni più forti dell’intero campionato: l’ Aurora Basket Chiavari. I lanieri però scendono forti del terzo posto in classifica e con l’orgoglio puramente di chi sa di che pasta è fatto. La voglia di far bene e di proseguire il cammino là in altissimo in classifica, sarà lo stimolo principale per la compagine laniera, che sicuramente vorrà portare a casa i due punti anche se contro una squadra in piena forma e solida come quella ligure.
Palla a due alle ore 20:30 per Aurora Basket Chiavari VS TEENS BASKET BIELLA.
SPORT | 06 marzo 2026, 16:08
Basket serie C il Teens in Liguria a Chiavari
