Inaugurata a Verrone la mostra “NEI SECOLI FEDELE. I Carabinieri nel Biellese dal 1814 ai giorni nostri” FOTO

Negli spazi comunali situati in un’ala dell’antico castello di Verrone, nella mattina di sabato 14 febbraio, è stata inaugurata la mostra “NEI SECOLI FEDELE. I Carabinieri nel Biellese dal 1814 ai giorni nostri” curata dalla dottoressa Claudia Ghiraldello.



Ha fatto gli onori di casa il Sindaco Gian Luca Bazzan dichiarandosi “onorato di aver potuto ospitare questa tappa finale nel proprio Comune, ed in particolar modo negli spazi della galleria e della Sala Consigliare, a sottolineare la costante vicinanza tra le istituzioni ed i cittadini”. Ha quindi preso la parola la curatrice della mostra la quale si è detta emozionata di trovarsi nel castello di Verrone per avervi lavorato tempo addietro proprio nel cantiere di restauro effettuandovi scoperte iconografiche e attributive. La studiosa ha sottolineato come il messaggio di questa esposizione sia quello di “testimoniare la presenza dei Carabinieri nel Biellese, facendo emergere il profondo rapporto di stima e di fiducia che essi hanno saputo instaurare nel tempo con la gente”. A seguire ha illustrato il contenuto dei pannelli esplicativi, alcuni dei quali trattano di realtà curiose come scoperte di antichi

dipinti e documenti effettuate da lei stessa.



Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Biella Colonnello Marco Giacometti, soddisfatto del risultato raggiunto, ha sottolineato come questa mostra, diventata itinerante per il grande interesse suscitato essendo stata inaugurata al Cantinone di Biella e poi ospitata negli spazi comunali di Cossato e al ricetto di Candelo, sia nata per celebrare il trentennale del Comando Provinciale Carabinieri di Biella e il centenario della sezione biellese dell’Associazione Nazionale Carabinieri e come si sia rivelata uno strumento efficace per sensibilizzare il visitatore sull’importanza dell’Arma per la difesa del prossimo.



Infine il Presidente della sezione biellese dell’Associazione Nazionale Carabinieri Maresciallo Antonio Diego Piras ha evidenziato come questa sezione, orgogliosa del centenario raggiunto, abbia contribuito fattivamente alla mostra fornendo vigilanza negli orari di apertura della medesima. Un aperitivo ha chiuso vivacemente l’evento.



La mostra può essere visitata fino al 7 marzo dal lunedì al sabato dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30 ad ingresso libero.